Drama en Los Hornos: hacen colectas vecinales para tapar los pozos de una avenida y no quedar aislados

Los vecinos de una zona de Los Hornos aledaña con la localidad de Lisandro Olmos y en donde viven unas 150 familias, volvieron a reclamar por el arreglo de un tramo muy comprometido de la Avenida 60. Según consignaron, para poder transitar y no quedar aislados del resto de la ciudad, no tienen más alternativas que rellenar los baches por cuenta propia, tarea que financian a través de colectas con dinero de su bolsillo.

Los vecinos describieron que "se trata de una arteria que, literalmente, está detonada". Y señalaron que "no sólo no se puede transitar sino que ya casi no queda asfalto, por lo que el agua se acumula en los pozos y se forma barro".

La única alternativa que tienen los vecinos para circular es tapar los baches. Sin embargo, los arreglos son realziados con dinero de su bolsillo. "Hasta el momento se ha prometido pero no se han realizado tareas oficiales tendientes a mejorar el pésimo estado que presenta la avenida.

"Venimos afrontanado los gastos desde hace 6 años porque la Municipalidad no nos da ni la aplanadora. Ahora nos habían prometido el mejorado con fondos de Provincia pero tampoco lo hicieron . Tenemos sentencia de la Corte Suprema de Provinicia, obligando a la Comuna a cumplir y tampoco la respetaron", cosignaron.

El sector más crítico es el que va desde 179 hasta la ruta 36 que es un tramo de unas 15 cuadras. "Nosotros estamos en un barrio habitado por unas doce familias y sufrimos este problema permanentemente", afirmaron.

En este marco, señalaron que "desde la Municipalidad vinieron y prometieron hacer los arreglos, aunque luego que no cumplieron". Y agregaron que "estamos insistiendo para no pagar nosotros el arreglo , que debemos hacerlo cada 6 meses juntando plata de frentistas y quinteros".

"¿Para que pagamos tasas a la municipalidad si no tenemos recolección de residuos , luminarias ni nos permiten el acceso a nuestros domicilios por calles seguras? Esta todo roto , los camiones no pueden sacar la mercadería al mercado, vuelcan y cae la mercadería al camino y así queda semanas. Es una vergüenza. No entran los taxis ni las ambulancias, se rompen nuestros vehículos", manifestaron.

Según sostienen, "en este momento estamos juntando la plata de los vecinos para poder mejorar la calle, sino no podemos llegar a nuestras casas. Hay quintas y 2 barrios cerrados con alrededor de 150 familias", aseguraron.