La ciber estafaron sólo con haber dado el DNI y el Banco Provincia no se hace cargo

Laura Lombardi (46) está convencida de que el único dato "sensible" que le pudo haber dado al estafador fue su número de documento. Una información que cotidianamente cualquier persona deja en un supermercado, cualquier otro comercio o que hasta está disponible en internet.

A partir de ese dato el Banco Provincia la considera "culpable" del robo que ella misma sufrió: la extracción de 200 dólares, 5.000 pesos y la toma de un adelanto de sueldo por otros 14 mil.

"Usted les dio información", es la respuesta que el Bapro le dio al inicio del caso y que en las últimas horas reiteró después que Laura consiguiera hacerle llegar una carta al gerente de la entidad.

El de esta empleada de IOMA es otro caso de ciber estafas, o ciber robos o de punguistas robot que en los últimos tiempos arrasa la economía de cientos de clientes bancarios, especialmente del Banco Provincia.

"Llamaron de una supuesta empresa de 5 G y hablaron mi hijo. Le dijeron que se había ganado un premio de 150 mil pesos y un televisor Smart pero que como era menor de edad el premio lo tenía que cobrar la titular de la línea, una persona mayor, o sea yo", cuenta Laura.

El estafador volvió a llamar y la contactó. Y trató de convencerla de que le diera su clave Token.

"Como no la tenía me dijo que la podía generar. Yo desconfié desde el principio pero el tipo insistía. Como el tipo veía que no iba a darle el Token, me pidió mi número de DNI y yo se lo dí. Entonces me dijo voy a ver si se la puedo tramitar yo desde acá". contó.

Más tarde, Laura dijo que quiso entrar a su cuenta de Home Banking pero la tenía bloqueada. Cuando logró restituirla advirtió el robo.

"Me sacaron 200 dólares de mi marido, 5.000 pesos míos y sacaron un adelanto de sueldo por 14 mil", detalló Laura.

En el banco le indicaron que debía hacer una denuncia penal. La hizo con un detalle escrito de la conversación con el estafaor. Y en ese relato insistió en que el único dato que aportó fue su número de DNI, el mismo que da cuando va a comprar comida a un autoservicio de barrio o a cualquier otro comercio.

Este mes le empezaron a descontar las cuotas del préstamo. No le devolvieron ni los dólares ni los pesos.

Y lo peor: le mandaron una carta informándole que, para el Banco, ella es la responsable de todo lo que le pasa.

"Logré hacerle llegar una carta al presidente del Banco Provincia y ayer me mandaron otra carta reiterándome lo anterior. Les dije otra vez que yo no di ningúna clave Token ni nada. Sólo mi número de DNI pero insisten en que la culpa es mia", dice Laura con desesperación.

El caso se suma a los cientos que han sido denunciados en los últimos tiempos y de los que EL DIA.COM viene dando cuenta.Tiene, sin embargo, una característica que lo hace todavía más peligroso: que el número de DNI de una persona es, caso,el dato más fácil de conseguir.

"Yo trabajo en IOMA, debo ver cientos y cientos de nombres con DNI al día", dice Laura que sigue sin entender que le digan que la culpa es suya y no le den más explicaciones que esa.