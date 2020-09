Sale a la luz un secreto que Leonardo DiCaprio le ocultó a su madre durante años

Tras alcanzar una gigantesca popularidad en la década de los noventa con la película Titanic, Leonardo DiCaprio acaparó la atención de los paparazzi que no estaban dispuestos a desperdiciar ni una sola oportunidad para fotografiarlo.

Fue en este marco que en 1994, ocurrió un hecho que pudo haber metido en problemas al joven actor cuando fue fotografiado en una situación incómoda: junto a Johnny Depp en un comercio de "tabaco y dulces".

Según detalló el reportero gráfico Steve Eichner en una entrevista concedida al diario The New York Post, el actor se acercó y le pidió expresamente que no divulgara esas imágenes.

"Leo se acercó a mí, me dio un toquecito en el hombro y me dijo: '¿Me podrías hacer un favor y no usar esa foto? Esta noche podés sacarme tantas fotos como quieras'", contó Eichner en relación con un acto público en el Club USA en el que participaban los dos artistas.

"Cuando le pregunté cuál era el problema que había en esa imagen, Leo me contestó: 'Estaba comprando cigarrillos y mi mamá no sabe que fumo'", recordó el fotógrafo.