Francesca Jones, la tenista que fue discriminada por tener 8 dedos en las manos, jugará su primer Grand Slam

La tenista británica Francesca Jones (20 años) se metió por primera vez en el cuadro principal del Grand Slam tras superar la clasificación del Australian Open. Su historia por demás particular: tiene solo 8 dedos en las manos, 7 en los pies y en varias ocasiones ha dicho que se sintió discriminada en el circuito tenístico.

A pesar de varios médicos le aseguraron que no iba a poder competir en el alto rendimiento, nunca bajó los brazos y en este arranque del 2021 logró un valioso triunfo 6-0 y 6-1 ante la china Jia-Jing Lu para asegurarse un lugar en el torneo que se disputará en Melbourne.

La Displasia Ectodérmica Ectrodactilia, más conocido como CEE, es el síndrome que acompaña a la tenista que desde los diez años y que la obligó a someterse a varias cirugías en las manos y en los pies.

En su formación como renistas necesitó usar raquetas con grips más pequeños de lo normal y tuvo que aprender a mantener el equilibrio para jugar al tenis por contar con menos dedos en sus pies (cuatro en uno y tres en otro).

"No quiero decir que es una desventaja, porque no lo siento así. Es una cosa que está puesta enfrente de mí y tengo que saber cómo seguir. Para mí es más una ventaja, porque me motiva, me hace ser más fuerte. Todas las experiencias que tuve me han ayudado a madurar", le aseguró años atrás al portal de La Nación.

"Claro que he sentido la discriminación. Mucha gente se burla de mí. Siempre pasan esas cosas, lamentablemente. Pero pobres quienes lo hacen. No me afecta en lo más mínimo. Me motiva mucho"., añadió sobre lo que ha padecido.