Terapistas recomiendan no utilizar el suero equino en pacientes graves con COVID: la respuesta de los investigadores

La Sociedad Argentina de Terapia Intensiva se mostró reticente a la efectividad del suero equino en pacientes graves con coronavirus y recomendaron, en determinadas circunstancias, evitar su uso.

"Debido a los resultados presentados en este estudio fase 2/3, la SATI recomienda fuertemente NO utilizar SEH en los pacientes internados en TI, en los pacientes que requieren ARM, y en los pacientes que hayan recibido plasma de convalecientes para Covid-19", precisaron ayer en un comunicado difundido por las redes sociales.

"Recientemente se presentaron por teleconferencia los resultados del estudio aleatorizado doble ciego de SEH. Entre los principales criterios de exclusión estuvieron los pacientes que requerían asistencia respiratorio mecánica (ARM) o estuvieran internados en terapia intensiva", añadieron al respecto.

Desde la entidad, además, resaltaron que aquellos pacientes con coronavirus que hayan recibido tratamiento con plasma de convalecientes también deberían evitar hacer uso del suero equino.

Vale recordar que el 22 de diciembre del año pasado la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) aprobó el uso del suero equino hiperinmune para el tratamiento del coronavirus.

Según precisaron en dicha ocasión, "en los estudios clínicos demostró ser seguro y reducir la mortalidad casi a la mitad en los pacientes con Covid-19 severa".

Días atrás, Alberto Fernández recorrió los laboratorios de la universidad nacional de San Martín donde se desarrolló el suero equino hiperinmune.

LA RESPUESTA DE LOS INVESTIGADORES: "PROBAMOS EL PRODUCTO ESTRICTAMENTE EN PACIENTES MODERADOS"

Tras el comunicado, el Investigador Linus Spatz, director de Inmunova -laboratorio que desarrolla la terapéutica- precisó: “La SATI en su comunicado recomienda no usar algo para lo cual no fue pensado siquiera. Estamos de acuerdo en no usar el suero equino hiperinmune en terapia intensiva porque ni siquiera lo probamos en terapia. Ni el Ministerio de Salud, ni la ANMAT ni nosotros pedimos ni manifestamos ni defendimos el uso de este tratamiento en las Unidades de Cuidados Intensivos”.

“Probamos el producto estrictamente en pacientes moderados y severos como lo dice en el comunicado y expusimos los criterios de exclusión. A su vez, afirman que no dio significativo ningún objetivo secundario Esto no es así, ya que el objetivo primario de un ensayo es siempre muy importante", añadió en diálogo con Infobae.

"Nosotros utilizamos como parámetro para medir la mejoría al día 28, aunque ya observábamos mejorías significativas al día 14 o 21, que eran los objetivos secundarios. La mejoría es cuánta gente que le diste el tratamiento está mejor o empeoró versus aquellos a los que se le dio placebo”, amplió.

Siguiendo por la misma línea, aclaró: “Se aplica para personas con la afección moderada o severa y por contener fragmentos de anticuerpos que bloqueen el virus antes de que ingrese, por lo cual el criterio de exclusión fue gente moderada o severa hasta 10 días a partir de la fecha de inicio de síntomas, ya que después de esta fecha prácticamente no hay virus; y por lo general los que van a terapia intensiva lo hacen después de los 10 días, al menos el 80% de ellos, por eso ni siquiera se pensó y nunca se recomendó para estos casos”.