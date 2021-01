"No queremos radiación": vecinos de Ignacio Correas se oponen a la instalación de una enorme antena

"No queremos radiación", manifestaron vecinos de la localidad platense de Ignacio Correas que se autoconvocaron en repudio al emplazamiento de una antena de telecomunicaciones de más de 50 metros de altura, según denunciaron.

El rechazo es encabezado por un grupo de familias que habitan, desde hace apenas cinco meses, un predio de ocho hectáreas situado en 133 y 694. Según expusieron, "el martes nos enteramos que en el terreno lindante en la esquina 696 y 133, dentro de una vivienda familiar, han comenzado las obras de instalación de una antena de 50 metros de de la empresa Telecom Argentina SA".

"A pocos metros de donde estamos construyendo nuestras casas y pegada a los hogares de otros vecinos que viven en la zona hace mucho tiempo", aseguraron.

La novedad cayó mal en Ignacio Correas. "Es un lugar de mucha tranquilidad en el que priorizamos el contacto con la naturaleza, la tranquilidad de nuestros hijos e hijas y la preservación de las especies que habitan en la zona elegida", consignaron.

En este sentido sostuvieron que "durante los días siguientes nos autoconvocamos para expresar nuestra preocupación ante la poca información que se tiene de la obra".

""No estamos en contra de la instalación de la Antena en Ignacio Correas que seguramente traerá una mejor conectividad, sino que queremos que sea instalada en otro lugar en cual no haya familias asentadas y que no afecte el ecosistema natural", declararon.

Y agregaron que "la obra no ha presentado ningún estudio de prefactibilidad ni impacto ambiental, un conjunto de estudios técnicos, y abierto a la participación pública, cuyo objetivo es posibilitar la evaluación del impacto o efectos para el medio ambiente de un proyecto de obra o actividad".

En torno al avance de las obras que rechazan, indicaron que "queremos que se respete el derecho por el ambiente sano y el derecho a la salud para nuestros hijos y todas las familias del lugar".

Además, advirtieron: "Sabemos de otras experiencias en las que la radiación no ionizante que emiten las antenas ha causado riesgo para la salud de las personas y han atentan contra la preservación de la flora y fauna del territorio".

"Es importante recordar que Ignacio Correas junto al “Arroyo Del Pescado” constituyen un área protegida con un ecosistema especial (arroyo de llanura, humedal, pastizal entre bañados y cañadas) amparados para su preservación por la ley provincial 12247".

Por otro lado, pusieron un manto de sospecha en torno a la situación de regularidad de la obra. "Al día de la fecha se desconoce si la obra de la antena cuenta con el tramite realizado en la OPDS (Organismo Provincial para el Desarrollo Sustentable) de la provincia de Buenos Aires y si cumple con todas las normativas estipuladas en la ordenanza municipal n° 11667, la cual establece los requisitos para la instalación de estructuras soporte de antenas de sistemas radioeléctricos", puntualizaron.