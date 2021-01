El famoso youtuber español que se muda de país agobiado por los impuestos que debe pagar

El Rubius es uno de los youtubers más famosos del mundo. El joven español anunció en las últimas horas que se irá a vivir a otro país por una razón que si bien no la dijo públicamente ha llevado a otros a seguir el mismo camino: el agobio por los impuestos que debe pagar.

Se irá a Andorra, país en el que ya residen otros influencers y que no le impedirá continuar creando contenido para esa red social. A través de un video subido a Twitch explicó que su decisión no se debe a los tributos sino que lo hace porque todos sus amigos están allí. Pero lo cierto es que la verdadera razón se debe a que en Andorra lo máximo a desembolsar es el 10% de las ganancias, mientras que en España el tipo marginal máximo es del 47% para la parte de la renta que excede los 300.000 euros, cifra que superan ampliamente las estrellas de Youtube.

“Obviamente (pagar menos impuestos) es un plus, pero si fuera solo por eso me habría ido hace muchos años”, dijo El Rubius en su anuncio, que no hizo más que avivar en las redes un debate que se cierne desde hace años sobre algunos de los más importantes personajes españoles que triunfan en internet que se han mudado a Andorra y lo han hecho, según declararon públicamente, para pagar menos impuestos.

Cabe destacar que anteriormente el famoso youtuber había declarado que "Hacienda me ha tenido en el punto de mira desde el día uno. Siempre han estado intentando putearme, tío. Lo he hecho bien. Lo he hecho todo legal. Aun así, por ser el único tonto que se ha quedado en España me putean a mí, ¿sabes?".

¿Quiénes son los que ya se mudaron? Vegetta777 y Willyrex, con 32 millones y 16,5 millones de suscriptores, respectivamente, en sus canales de Youtube y miles de millones de visualizaciones en sus videos con los que generan ingresos diarios. Otro es TheGrefg, quien ya alcanzó un récord mundial en visualizaciones en Twitch al conseguir 2,4 millones de espectadores simultáneos.

Lo cierto es que otros referentes del mundo cibernético defendieron la tributación en España. Por ejemplo es el caso de Alexelcapo, quien tiene 1,7 millones de suscriptores. Él es un productor de podcast y contenido sobre videojuegos de extensa carrera y le dedicó un hilo en Twitter a los youtubers que se plantean irse a Andorra. En el mismo expresa: “Pensadlo otra vez, dadle un par de vueltas. Sí, ganaréis más dinero, pero si estáis en la posición de que iros os sea rentable es que tenéis de sobra para vivir. Yo también lo pensé hace años. (...) Estamos en medio de una de las mayores crisis sanitarias que se recuerdan y sí, nos suben los impuestos. (...) Quizá yo tenga que usar esos servicios [médicos] en el futuro o quizá no, pero alguien lo hace. Todos los hacemos”.