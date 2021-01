Gatti sobre Maradona: “No podía vivir, está descansando en paz”

El ex arquero de Gimnasia, Hugo “Loco” Gatti, se emocionó en un programa de TV español al recordar a Diego Maradona.

“Maradona no podía vivir y ahora está descansando en paz. Diego no podía vivir. No tenía vida, pero no solo hoy”.

“Es una cosa increíble, era un fenómeno como jugador, pero en su momento era discutido”, dijo el ex arquero.

Y agregó que más allá de las críticas que recibió siempre, el mundo lo reconoció cuando el Diez falleció.

Porque a Diego en su momento había mucha gente que lo discutía, pero pasó lo que pasó y el mundo lo reconoció. Dios lo llamó y fue mucho más de lo que era”, agregó.

“Sabíamos que no estaba bien“

En otro orden, el panelista del programa deportivo “El Chiringuito” destacó que muchos sabían que Diego no estaba bien de salud.

“Lo de Diego no lo podía creer, aquellos que lo hemos conocido y tenemos una cierta amistad y recibíamos comentarios sabíamos que no estaba bien, pero como siempre zafaba. Yo decía va a zafar porque cuando lo operaron el médico dijo que estaba bien, no había problemas. Y de repente, murió Maradona”, expresó emocionado.

Asimismo, si bien reconoció que no lloró al enterarse de la noticia, reconoció que le dolió mucho.

“ Siempre estará presente. Diego superó a Carlos Gardel, a Perón, Evita, que eran políticos inigualables. Hasta el día de hoy, 70 años después, se grita Perón Perón que grande sos. Tienen una fuerza inigualable”

El Lobo también destacó el don de gente de Maradona y la solidaridad que siempre supo tener.

“Un montón de cosas pasaron para decir que Diego era un fenómeno. Buena gente eh, solidario, tuvo problemas que tuvo mucha gente, pero lo de él era distinto”.

Y lo comparó con Pelé: “Lo que generó en todo el mundo, en eso lo superó a Pelé, que cuando se retira del fútbol se esconde”.