Lucas Barrios no pudo volver tras dar positivo de Covid-19

El plantel de Gimnasia comenzó ayer la pretemporada de cara al inicio de un nuevo torneo, previsto para el 12 del mes próximo, sin el delantero Lucas Barrios, afectado de coronavirus, informó oficialmente el club.

Este martes por la mañana, bajo las órdenes de Leandro Martini y Mariano Messera, ratificados hasta fin de año como entrenadores, el plantel regresó a los entrenamientos en Estancia Chica, pero el ex delantero de Huracán, entre otros equipos no pudo hacerse presente ya que fue aislado no bien se conoció el resultado de un hisopado previo que se había realizado.

De este modo, el atacante se sumará a los trabajos cumplidos los días de cuarentena que recomiendan los protocolos y una vez que el nuevo hisopado arroje resultado negativo.

Fue el único jugador del plantel que dio positivo, ya que todo el grupo fue hisopado tras la práctica y los resultados fueron los esperados.