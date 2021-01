Phil Collins ahora demanda a su ex por acusarlo de “sucio y maloliente”

La guerra entre Phil Collins y su ex mujer continúa en la Justicia. Orianne Cevey había declarado al sitio TMZ que Collins estuvo sin bañarse ni cepillarse los dientes durante un año. Y que eso había provocado el divorcio. El músico británico no se quedó callado y, a través de sus abogados, no tardó en responder a estas palabras calificándolas de “materiales e impertinentes” además de “roseramente exageradas”y como un intento de extorsión.

Esas declaraciones fueron calificadas por los abogados del músico como “escandalosas, burlonas, poco éticas y, en su mayor parte, patentemente falsas o groseramente exageradas”, según señalaron en un comunicado.

Además, la defensa del músico asegura que estas afirmaciones públicas dañan su imagen. “Las acusaciones falsas y escandalosas son para que se reproduzcan en los medios de comunicación para tratar de dañar la reputación de Phil Collins en un esfuerzo por extorsionar y conseguir dinero”, dijeron.