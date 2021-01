Turbidez y escasez: No cesan los reclamos por el agua en distintos sectores de la Región

La falta de agua sigue siendo una constante complicación en diferentes barrios de la Región. En las últimas horas fueron muchos los vecinos que se comunicaron con este medio para manifestar su descontento por la falta de servicio en medio de la situación sanitaria que se vive en la Región por el Covid-19 y por las altas temperaturas que se registran.

Como señalan los reportes de los vecinos, la falta de agua es un problema que, la mayoría de las veces, se origina en la vereda con roturas de caños de los que emanan grandes cantidades de agua. Para quienes sufren este drama, la falta de agua se debe a la falta de inversión y planificación de la Ciudad.

En ese marco estiman que la falta de obras también ha comenzado a verse una disminución de la calidad del agua. Son muchos los frentistas que dan cuenta de un alto grado de turbidez del vital elemento lo que genera que sólo sirva para evacuar los residuos del baño.

Desde Tolosa, más precisamente de la zona de 524 y 10, enviaron una foto que muestra cómo se encuentra el agua. La imagen estuvo acompañada por una leyenda en la que se expresa "Imposible de consumir, está es el agua que pagamos".

Desde Villa Elvira señalaron que desde hace más de un año vienen batallando con un total de 5 perdidas de agua. Pero no es el único frente con el que deben combatir. A esto se suma la calidad del agua que lleva a que los filtros tengan una corta duración. "El filtro de agua estuvo puesto sólo unas horas cuando tendría que durar tres meses. Así estamos todo el barrio y no hay casi agua" señalaron desde 77, entre 1 y 115.

En la misma línea se expresaron desde 26 y 63. "Corresponde a 1 día de uso de un filtro con el agua de la canilla. En la segunda foto se puede ver cómo queda un barbijo usado de filtro en una manguera. El filtro tiene que durar 3 meses y con esta calidad del agua no va a durar ni 1 semana", destacaron.

Al igual que el vecino de Tolosa, desde 121 y 81 Villa Elvira, apuntaron que "desde hace varios días el agua sale con un color oscuro que genera que sea imposible consumirla".

Por falta de agua, una vecina de Tolosa se comunicó con este diario para "denunciar a la empresa ABSA, por la falta de compromiso con su servicio en la zona de 5, entre 525 y 526".

Señaló que "hace un mes que no tenemos presión de agua, sólo números de reclamos. Hubo casos de Covid-19 y era imposible desinfectar los departamentos". Resaltó que "me parece que todos estamos pagándole mucha plata a esta empresa como para que no dé atención a dichos reclamos".

En tanto, desde 37, entre 121 y122, indicaron que viene con problemas desde el día 9 de noviembre del año pasado, cuando se hizo el primer reclamo de la temporada. Y apuntaron que "se recrudeció el problema desde el día 22 de diciembre.

"Hasta el día de hoy es cada vez peor. Les paso el número del reclamo que venimos realizando los vecinos sin respuesta concreta alguna 3051212. Mandé mails al ente regulador de la empresa y nunca respondieron. Pagamos facturas muy costosas para nada, y en tiempos de COVID es esencial el servicio", indicó Analía.