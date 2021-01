¿Por qué Messi quedó afuera del equipo del año en el videojuego FIFA 21?

El "Team Of The Year" (TOTY) es el evento más importante del videojuego FIFA cada año, ya que selecciona el equipo del año mediante la votación de la comunidad gamer. En este 2021 la principal sorpresa del once ideal es la ausencia de Lionel Messi.

Si bien el astro argentino es el jugador con mejor valoración dentro de FIFA 21 con una media de 93, los especialista indican que los gamers se busca otro tipo de características en los delanteros que quizás no tenga.

El equipo quedó conformado por: Neuer; Alexander-Arnold, Van Dijk, Sergio Ramos, Davies; De Bruyne, Kimmich, Bruno Fernandes; Mbappé, Lewandowski y Cristiano Ronaldo.

De la votación formaron parte más de 10 millones de personas de 185 países diferentes.