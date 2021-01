La Plata: un médico concurrió a vacunarse y le dijeron que "no hay más dosis para Covid-19"

Un médico de larga trayectoria encendió las alarmas en torno a la vacunación contra el coronavirus en La Plata. Según el profesional, Gregorio Torrijos, jefe de unidad coronaria del Hospital Español, esta mañana concurrió al Hospital Noel Sbarra, con turno en mano, para recibir la primera dosis de Sputnik V contra el coronavirus pero no pudo concretar el proceso. Las enfermeras que lo atendieron le explicaron que "no hay más vacunas para Covid-19"

Torrijos tiene 72 años y ejerce la medicina desde hace 47. Es titular de la cátedra de Biología de la Facultad de Medicina de la UNLP y profesor de posgrado. Además, estuvo a cargo del área de cardiología del Hospital San Juan de Dios. La posibilidad de vacunarse se le presentó a raíz de que forma parte del personal del Español que integran el grupo de riesgo de adultos mayores. "El hospital determinó que se vacunen los mayores, los que estamos en el grupo de riesgo, no es que la haya solicitado. En principio dudé en aplicármela debido a la falta de informes, pero luego surgió información, se la aplicó el presidente y el gobernador, así que me convencí en darme la vacuna contra el Covid es una enfermedad que puede matar", dijo en diálogo con este medio.

En ese marco Torrijos se apersonó hoy a las 10 en el centro médico de 8 y 67, tal como lo indicaba en el turno previo. Allí lo recibieron dos enfermeras y la dieron la novedad, que lo tomó por sorpresa. "Concurriendo al mismo me informan que no hay mas vacunas para el Covid-19", relató el médico. Torrijos aseguró que tampoco le reprogramaron el turno, por lo que se encuentra en una situación de incertidumbre con respecto a cuándo será situado nuevamente para aplicarse la vacuna.

El rol que desempeña actualmente al frente de la unidad de cuidados intensivos de pacientes cardiológicos en el Español representa "un área de gran exposición como ocurre en todos los hospitales". Según dijo "sea en consultorios externos o en una unidad coronaria" el personal de salud está expuesto al virus.

Por el fallido intento de vacunación, el profesional platense exclamó que "si no hay vacunas que lo digan, no que me llamen y me digan que no tienen la dosis".

Esta misma mañana Torrijos se comunico con la Defensoría del Pueblo para presentar el reclamo correspondiente y para que le informen "con carácter de urgencia debido a que soy personal de alto riesgo", pero la respuesta que recibió es que debe comunicarse con Asesoría de la Salud. En ese sentido lamentó que "no hay nadie que dé una respuesta" sobre el faltante de la vacuna y acerca de cuándo deberán suministrarle la primera dosis.