Otra vez largas filas de jóvenes por un empleo en La Plata

Cientos de jóvenes concurrieron esta mañana a un local del barrio de La Loma en una nueva convocatoria por empleo, repitiéndose así una postal cada vez más común durante la pandemia en la ciudad de La Plata.

Se trata esta vez de una convocatoria llevada a cabo por un comercio dedicado a la venta y colocación de placas antihumedad, ubicado en 27 entre 40 y 41. A eso de las 10, la cola de jóvenes que se acercaron para dejar sus curriculum superaba los 150 metros y continuaba en crecimiento.

Así los expresaron vecinos de La Loma asombrados por la enorme cantidad de personas que se dieron cita al negocio. En tanto, a poco del mediodía, sin importar el calor y las demoras propias de la multitudinaria fila, continuaban acercándose postulantes.

No obstante, a poco del mediodía muchos aspirantes manifestaron su fastidio debido a que la recepción de curriculums estaba prevista para las 10 y, sin embargo, el local continuaba cerrado.

Matías, quien ocupaba el primer lugar de la larga fila, dijo que "llegué a las 7, fuimos convocado para las 10. Me voy a quedar esperando, porque es mejor entregar el curriculum en forma personal, y si hay entrevista mejor ya que necesito el trabajo. Tenemos esperanzas"

Por su parte, Sandra, contó que "estoy desde las 8, pero no sabemos nada. Es como si el lugar estuviera de vacaciones. Dicen que la chica que hace las entrevistas se quedó dormida. Me enoja porque dicen que no queremos trabajar, y estamos todos aquí. Mucha gente se fue, capaz que trabajan en otro lugar".

En tanto, Evangelina, ubicada entre los primeros lugares, sostuvo que "estamos armados de paciencia, pero bueno. Hay gente que se va. Yo estoy desde las 9. Hace mucho tiempo que no trabajo, estoy buscando. Estamos esperando. Pensamos que algo le pasó a la mujer que tiene que venir. Tenemos esperanzas".

La aglomeración de jóvenes en búsqueda de una oportunidad laboral es una situación que se ha vuelto moneda corriente en La Plata. Los antecedentes más recientes se registraron en torno a una confitería de 12 y 48, en locales gastronómicos de la zona de 17 y 44 y en una parrilla de 12 y diagonal 74.

Según un informe reciente elaborado por el programa de Protección Social de CIPPEC, los jóvenes de bajo nivel educativo y con trabajos informales fueron los más afectados por la caída del empleo en 2020.

El estudio arrojó que los varones y las mujeres de hasta 29 años, de niveles educativos bajos y con trabajos informales fueron los más afectados en Argentina por la caída en la tasa de empleo registrada durante 2020 como consecuencia de la crisis económica producto de la pandemia y las medidas de aislamiento.

Para el tercer trimestre del año, últimos datos oficiales disponibles, los varones hasta 29 años fueron los que sufrieron una mayor baja en la tasa de empleo interanual, del 17%, seguido por las mujeres de esa misma franja etaria, con 11%.

A su vez, la caída del empleo afectó en mayor medida a los y las trabajadores y trabajadoras de menores calificaciones. Quienes tienen estudios primarios incompletos redujeron su empleo en 28%, mientras que quienes tienen estudios universitarios lo hicieron en 7,6%, de manera interanual. También se produjo una gran variación según el tipo de inserción laboral.

El empleo asalariado formal cayó en un 5,2% interanual, mientras que el empleo asalariado informal cayó 30%.