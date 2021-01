Con extremo calor, tiene más de 100 reclamos por falta de agua

Andrea Sillamoni, vecina de City Bell, es protagonista de una historia que va para el récord de reclamos. Ayer, en una tarde de intenso calor, le contó a EL DIA que lleva más de 100 reclamos ante la empresa Aguas Bonaerenses (ABSA).

Según detalló la usuaria, lleva varios días sin agua: durante el día las canillas de su casa están secas, mientras que por la madrugada apenas sale un hilito.

No es la primera vez que se comunica con este medio, pero con el paso de las semanas y el avance del verano la situación se vuelve más compleja. “A las 9 de la mañana se corta y hasta la 1 de la madrugada con canillas secas. Apenas un hilito durante la madrugada que después va disminuyendo hasta que se corta de nuevo”, precisó con bronca.

Sillamoni vive sobre la calle 24 entre 476 y 477 y asegura que en el 2020 hizo 110 reclamos a ABSA. “Tengo problemas con el agua desde el 2011”, indicó.

Al contar de su padecimiento con este servicio, dijo: “Tengo 66 años y soy discapacitada, no puedo estar bañándome a baldes. No es digno. Ni siquiera he dejado de pagar mis cuentas. Parecen que se burlan”.

Y cerró: “Te hacen perder tiempo con los reclamos. Estoy con mi nietito de un año y 3 meses que ni lo podemos bañar”.

CLOACAS OBSTRUIDAS

Por otra parte, vecinos de 55 entre 23 y 24, de la mano de los números pares se quejaron porque llevan mucho tiempo con las cloacas obstruidas, lo que genera un intenso olor nauseabundo dentro de las viviendas.

Algunos usuarios apuntan a las raíces de los árboles, y otros marcan que se trata de falta de limpieza periódica que debe hacer ABSA en la red troncal del barrio.

Según frentistas, hubo gente que pagó mucho dinero para destapar las cañerías, pero al poco tiempo volvió a tener serios problemas en las cañerías.