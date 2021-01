Dalma Maradona criticó duramente a Rocío Oliva: "Te lo ruego que no me hagas hablar"

Dalma Maradona utilizó esta tarde su cuenta de Twitter para criticar duramente a Rocío Oliva, quien estuvo como invitada a un programa de televisión y habló sobre la hija del Diez.

Lo que le molestó a Dalma fueron los dichos sobre la relación con su padre en el programa "Informados de Todo" (América). "A Diego no le gustó que no invitara a sus hermanas. Le dolió. Tenía el traje comprado y todo. 'Encima no puedo ir con mi mujer, mejor me quedo acá', dijo él. Yo perdí a mi papá de chica, jamás hubiera influido para que no fuera", aseguró Oliva..

"Yo creo que ese tema, entre Dalma y Diego, nunca quedó resuelto. De hecho, a ella el tema le molesta”, añadió.

Por otro lado, contó: “En Dubai a Dalma la he visto dos veces y a , una vez en los siete años que viví con Diego allá”, y cerró: “El tenía relación con sus hijas… Cuando ellos querían hablar, hablaban. Pero después pasaba que, de un día para el otro, dejaban de hablar”.

Por estas declaraciones, Dalma tuiteó: "No miro tele pero por redes me entero, lo del velorio lo dejé pasar PORQUE SI NO LO QUERÍAS VER EN VIDA ,para que ir ese día... Que hablaras de mi mamá durante una semana lo dejé pasar (jamás serás ni la mitad de mujer de lo que es ella)".

Y prosiguió: "Ahora ir a los programas a hablar de mi relación con mi papá, NO QUERIDA! TE LO RUEGO QUE NO ME HAGAS HABLAR... No me nombres más ROCIO OLIVA! Imagino que podrás sostener tu trabajo sin nombrar a mi mamá ,mi hermana y a mi, no? Y encima mintiendo...",

Ir a los programas a hablar de mi relación con mi papá NO QUERIDA! TE LO RUEGO QUE NO ME HAGAS HABLAR... No me nombres más ROCIO OLIVA! Imagino que podrás sostener tu trabajo sin nombrar a mi mamá ,mi hermana y a mi, no? Y encima mintiendo... — Dalma Maradona (@dalmaradona) January 4, 2021

Siguiendo con su descargo, dijo: "En Dubai yo estuve con y sin vos porque esos 7 años de los que hablas tuvieron varias intermitencias ... No me molesta que hablen de mi casamiento, me molesta que hables vos QUE NO TENES IDEA si yo resolví ese tema con mi papà o no!".

Luego, lanzó: "La última vez que viajé yo era la que desayunaba todos los días con él... Y vos “estabas” ahí ... En vez de contar las veces que viaje yo, preocúpate por acordarte lo que hacías vos cuando estabas en Dubai".

Por último, se quejó: "Una semana hablando del velorio en la tele y no lo fuiste a ver ni una vez al cementerio... NO HABLES MÁS DE MI FAMILIA PORQUE EMPIEZO A HABALR DE LA TUYA... Me pudriste...".