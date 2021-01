Cristian Pavón fue denunciado por abuso sexual

El delantero de Boca Juniors Cristian Pavón, que volvió recientemente al club tras su paso por Los Ángeles Galaxy de la Major League Soccer de los Estados Unidos, fue denunciado hoy en Alta Gracia, Córdoba, por abuso sexual.



La denunciante (M. D.), representada por el abogado Fernando Burlando (también defiende en un caso de violencia de género a Daniela Cortés, expareja del delantero colombiano de Boca Juniors Sebastián Villa), difundió la noticia a través de sus redes sociales.



"Esta persona no se merece estar en el club ya que por sus malos actos deberá responder ante la justicia. ¿Por qué hacen oídos sordos? Hace un año vengo afrontando muchas situaciones y tratando de sanar heridas y haciendo que la Justicia actúe", escribió y acompañó el texto con una foto del delantero.



"¿Qué le pasa al club de quien soy fanática? Deberían tomar medidas... Ya no aguanto más tanta hipocresía... Espero y deseo tengan en cuanta este tipo de actitudes", agregó la denunciante.



"Sólo deseo que la Justicia sea justa. Porque lo que esta persona hizo conmigo no tiene nombre. Un año de sufrimiento, un año para salir adelante, un año para fortalecerme. No voy a tener piedad como vos no la tuviste conmigo", finalizó.



Los abogados que representan a Pavón, sin embargo, salieron a desmentir la denuncia y la calificaron de "falsa".



"La denuncia en contra del señor Pavón es falsa. Por ello, Pavón denunció oportunamente esta situación ante la Fiscalía competente de turno por la supuesta comisión de los delitos de extorsión y falsa denuncia. En esa denuncia, Pavón fue convocado como testigo y aportó todo lo que conocía sobre los hechos por él denunciados", aseguraron los letrados Gabriel y Gerard Gramática Bosch y Débora Ruth Ferrari.



La causa quedó a cargo del fiscal Alejandro Peralta Otonello, de Alta Gracia, provincia de Córdoba.