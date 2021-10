Nik denunció mensajes intimidatorios en su teléfono personal y que sus hijas "lloran y no quieren ir al colegio"

El humorista Nik contó que sintió "mucho miedo" tras el polémico tuit del ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, al que consideró que se trató de "una amenaza colectiva", le pidió que explicara cómo había obtenido los datos personales de sus hijas, como el colegio al que concurren, y denunció que está recibiendo mensajes intimidatorios en su teléfono privado que "muy pocas personas tienen".

En declaraciones a la prensa, el dibujante humorístico sostuvo que "toda una vida dedicada a esto. Pero cuando tocan a tus hijos da mucho miedo. Encima haciéndose el canchero y es el Ministro de Seguridad de la Nación. Me da mucho miedo, bronca e indignación".

"Este grado de amenaza, meterte con mis pibes. Yo fui muy atacado, he tenido muchos episodios lamentables, casi siempre con las diversas etapas del peronismo", sostuvo el caricaturista. "No sé si es desesperación lo que sienten. Lo que buscan con esto es que vos te calles. Es un tema que nos afecta a todos: si me pasa a mí, le puede pasar a cualquiera", subrayó. Y agregó: "Esto es una amenaza colectiva, si logran que dos o tres se callen a lo mejor consiguen que el resto los siga".

"Tampoco entendí cómo Aníbal Fernández consiguió tan rápido mi WhatsApp. Me pidió disculpas, pero me siguió agraviando con otros temas sobre mi trabajo. Debería explicar de dónde obtiene los datos", apuntó el humorista gráfico sobre el pedido de disculpas que el ministro de Seguridad ensayó esta mañana.

"No puede un ministro de seguridad revelar datos de menores por las redes. Tengo miedo, mis hijas lloran, no quieren ir al colegio; tienen miedo", insistió.

Además, en su cuenta de Twitter, reiteró su pedido para que explique de dónde había obtenido datos de sus hijos y denunció estar recibiendo mensajes intimidatorios "en mi celular privado, mi Whatsapp (Muy pocas personas de mi círculo tienen el número). Gracias Sr. Ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, por difundir datos privados de los ciudadanos que opinan distinto".