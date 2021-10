Aníbal Fernández dijo que su pedido de disculpas a Nik "es honesto", pero disparó: "él vive agraviándonos"

El ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, dijo que su pedido de disculpas al humorista Nik "es honesto", pero también dijo casi a modo de justificación que "él vive agraviándonos".

Después de protagonizar la polémica del fin de semana que derivó hasta en un pedido de renuncia formulado desde la oposición a raíz que el dibujante entendió que las expresiones del funcionario fueron una amenaza contra su familia, el titular de la cartera de Seguridad intentó defenderse al decir que "si hay algo de las muchas cosas que creo hago bien es redactar. La redacción es muy clarita y no dice otra cosa que un debate que estábamos manteniendo con él por el tema de las subvenciones".

"El ofreció en algún momento que le hicieran llegar los datos de su escuela y él la dibujaba. Y yo lo que le dije es ´te hago el dibujito´. Nada más", sostuvo durante el contacto que tuvo con los periodistas que lo aguardaban en el ingreso al Ministerio.

"Cuando esto sucedió, me dicen que él habría dicho en algún lado que lo sintió como una amenaza a sus hijas y eso es muy grave. No se me caen los anillos, me parece que es obligatorio de uno tener que aclarar esa cosa", continuó. "Si él lo tomó así (como un hecho intimidatorio), ¿sabés lo que hace un caballero? Pide disculpas". En ese marco fue que dijo que "para mí los hijos, las casas y las mujeres son templos. Yo jamás me metería con el hijo de nadie", y afirmó que "es honesta mi disculpa"

Pero a continuación sostuvo que "él vive agraviándonos y cada vez que veo algo de eso tengo la mala costumbre de capturar las pantallas y guardarlas", en lo que pareció una justificación de lo que hizo.

Consultado sobre si iba a hablar del tema con Alberto Fernández, afirmó: "Déjenlo tranquilo al Presidente en su lugar que yo sé lo que tengo que hacer".

La polémica se inició cuando el dibujante cuestionó al Gobierno por las medidas económicas. “Regalar heladeras, garrafas, viajes de egresados, planes, platita, lo que sea, lo que venga. Qué triste no escuchar nunca la palabra trabajo, esfuerzo, futuro, porvenir. Los va a volver a derrotar la dignidad del pueblo”, escribió Nik, en su cuenta de Twitter.

“Muchas escuelas y colegios de la CABA reciben subsidios del estado y está bien. Por ejemplo la escuela/colegio ORT”, respondió Anibal Fernández, en relación con el tuit de Nik.

Como a esa escuela concurren las hijas de Nik, éste escribió en twitter: “El ministro de seguridad Aníbal Fernández me dedica un tweet persecutorio con una amenaza “velada” dando a entender que conoce el colegio al que van mis hijas menores. El ministro que debe dar ‘SEGURIDAD’ a todos los argentinos acosa al que piensa distinto. Tengo miedo”, dijo.