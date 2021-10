Ocurrencias: las lindas padecen y los egresados disfrutan

INTERCAMBIO.- El Gobierno lanzó boletines amables y viajes patrocinados. El objetivo es poder ofrecerle al estudiantado un largo y disfrutable recreo. Es un viejo truco: el Estado se disfraza de benefactor para poder salir ganando. Hoy la recorrida oficial tiene un solo destino: las elecciones. Su estrategia apunta a simpatizar con una clase que parece haberlos abandonado y a la que piensan conquistar a fuerza de donativos.

No es el primero ni el último régimen que malgasta plata para seguir. Macri se patinó 40 mil millones de dólares para ver si podía retener el poder y al final cayó.

El programa de acción es simple: hay que preguntar qué quieren los chicos. Y después, abrir la billetera. Esa es el único guión de una conducta repetida y despilfarradora que le sumará más pozos a un país sobrado de barquinazos. Con boletines que no califican, feriados generosos y viajes de egresados subsidiados, la escuela ha pasado a ser la depositaria de un paquete propagandístico que no ahorra desesperaciones ni oportunismo con tal de seducir al muchachismo. No hay evaluaciones serias ni exigencias. Si las encuestas no mejoran, en cualquier momento ofrecen diplomas sin esfuerzo para conmover a los penúltimos indecisos. El intercambio estudiantil adoptó nuevo formato: les damos plata hoy para que la devuelvan en las urnas.

DESEOS.- Una nueva encuesta en plena pandemia mostró que en los hogares encerrados, el deseo de ellas se ha marchitado. La reciente consulta en el Hospital Durand así lo mostró. Menos orgasmos, menos ganas, más resignación. Y es un dato que va más allá de nuestra frontera. Ni siquiera la llegada del viagra femenino parece haber mejorado rendimientos.

Gracias a estos estudios, el varón se fue enterando que lo suyo no tenía la calidad ni la cantidad apropiada. La falta de deseo sexual ya es la primera causa de disfunción femenina, dice un reciente trabajo.

Ser linda es peligroso. Siempre lo fue. Envidias e invitaciones rondan a las deseadas

Es un viejo truco: el Estado se disfraza de benefactor para poder salir ganando

“A contramano de lo que sucedía antes, cuando las que consultaban eran menopáusicas, hoy lo padecen mujeres jóvenes, de entre 25 y 35 años, sexualmente activas y en edad fértil”.

¿Razones? Las mujeres insisten que sus parejas se saltean las previas y que a la hora de ir juntos hacia el éxtasis, mientras ellos privilegian el viaje directo sin escalas, ellas prefieren la excursión con paradas en todas.

Pero la cosa es más compleja. La pastilla milagrosa, como fue presentada, capaz de reavivar viejos ardores, no tuvo la demanda esperada en pandemia. Los científicos creen que a esta altura y con el auge de los sustitutos y el miedo a las cercanías, muchas decidieron archivar el cuerpo a cuerpo y apostar a la utilería.

La medicación ha probado que funciona, aunque el prospecto tiene inquietantes advertencias: “Addyi –explicó el laboratorio- apunta a neurotransmisores que comunican la información a través de la mente y el cuerpo, pero puede afectar el humor”. Es decir, la señora va a disfrutar más, pero enojada.

PREJUICIOS.- Ser linda es peligroso. Siempre lo fue. Envidias e invitaciones rondan a las deseadas. Una joven se volvió viral en las últimas horas después de grabar un vídeo para Tik Tok donde enumeraba lo que sufre por ser atractiva.

Entre la lista de detalles que dio, no sólo cargó contra los babosos, también señaló como “lo peor” a la “envidia” de las mujeres. Contó que no puede salir de su casa sin que los hombres le griten, le propongan y le pidan. Jura que rechaza amigos por miedo a que la quieran agasajar con la receta de Tolosa Paz. Y da pruebas que es irresistible al recoger ejemplos que dejan mal parado a vecinos, amigos y compañeros de trabajo.

La hermosura desestabiliza. Cuando murió Marilyn, el realizador George Cukor dijo: “la subestiman por su belleza”. Las lindas no la tienen fácil y siempre se les quiere cobrar por acaparar todas las miradas.

Aquí están prohibidos los concursos de belleza. “Ya tienen bastante con ser lindas para encima tener que premiarlas”, dicen las otras. Joseph Conrad inmortalizó la belleza femenina con una frase deliciosa: “Era una de esas mujeres que cuando entraba en un salón, todos los hombres pensaban que habían malgastado su vida”.