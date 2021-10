Desde el Gobierno intentaron minimizar las críticas del kirchnerismo al Presidente que tampoco iría al acto de la CGT

La polémica por los dichos de algunos referentes del kirchnerismo más duro en contra del presidente Alberto Fernández durante la movilización de ayer en Plaza de Mayo sumó hoy un nuevo capítulo y en este caso la voz que se escuchó fue del propio Gobierno.

La flamante vocera, Gabriela Cerruti, intentó relativizar los cuestionamientos contra el jefe de Estado al decir que "cuando se hacen movilizaciones populares nos parece razonable que cada uno exprese hacia dónde quiere profundizar".

A pesar de los duros conceptos que tuvo primero Hebe de Bonafini y luego Amado Boudou, la portavoz oficial aseguró que el acto "no fue en contra de" y aseguró que el mandatario "nunca había pensado en ir, nunca iba a irrumpir en un acto que estaba pensado de otra manera". Sin embargo, voces del propio Gobierno habían dicho públicamente que Fernández se estaba dirigiendo a la Plaza de Mayo.

"Este acto es el inicio de una lucha hasta que consigamos no pagar la deuda", anunció Bonafini, y agregó: "Hoy empezamos. Que lo sepa el Presidente". "Nos da mucha tristeza porque usted siempre se junta con los ricos, con IDEA, con los grandes empresarios, pero a nosotros no nos escucha ni nos mira", sostuvo.

"Espero que este discurso le llegue. Todos los que estamos acá somos parte del pueblo que lo votó y que lo va seguir votando si se comporta como debe. No nos podemos hacer cargo de lo que se robó Macri", advirtió. "Más de la mitad de los argentinos estamos bajo la línea de la pobreza. El 44% del país es pobre. No come más de una vez al día. ¿Y usted quiere pagar la deuda? ¿Con qué? Estamos hartos de pagar deudas", resaltó la titular de Madres de Plaza de Mayo, quien además indicó que "podemos llenar muchas veces la plaza si es necesario para no pagar la deuda".

"Usted nos quiere hacer pagar un robo. El 44% debajo de la línea de la pobreza. Hay miles de niños que no comen o que comen poco y nada. No me venga con que ahora le van a poner precios justos. Quiero saber que calidad tienen los alimentos que usted le va a dar como limosna a nuestro pueblo", completó.

En la misma línea, el condenado ex vicepresidente Amado Boudou, otro de los oradores en el acto, también le reclamó al Gobierno que tenga en cuenta la voz de sectores del kirchnerismo en sus decisiones. "Formamos parte de un frente y es con Todos. También con nosotros es el frente. Nuestra voz también tiene que estar ahí adentro", planteó.

Cerruti aseguró que el objetivo de su cargo es “ordenar y jerarquizar la comunicación de la Casa Rosada” y “facilitar el trabajo del periodismo”. “En Argentina no estamos habituados” al rol del vocero presidencial, indicó Cerruti, y afirmó que es necesario “que haya alguna voz que pueda transmitir las conclusiones a las que llega la coalición de Gobierno”.

Asimismo, marcó que su trabajo también consistirá en “tratar de llevar claridad cuando hay rumores, informaciones que circulan y que es necesario chequear. Yo voy a dar la versión del Gobierno y el periodismo luego hace su trabajo, y lo único que queremos es ordenar y jerarquizar la comunicación de la Casa Rosada”.

Por último, al ser consultada acerca de la razón por la que el jefe de Gabinete, Juan Manzur, viajó hacia Estados Unidos en un avión sanitario de la provincia de Tucumán, manifestó que “Tucumán tiene dos aviones, uno sanitario que puede ser usado con fines ejecutivos y otro ejecutivo que puede ser usado con fines sanitarios”.

“Las provincias pueden usar los aviones para distintos viajes y Tucumán no tenía ningún viaje sanitario previsto”, sostuvo, y agregó que “movilizar este avión era (un costo) mucho menor que movilizar aviones oficiales o pagar los pasajes de él y de quienes viajaban con él”.

Tampoco asistiría al acto de la CGT

Por otra parte, Alberto Fernández tampoco acudiría al acto convocado por la CGT para este mediodía ya que de hacerlo sería ratificar el resquebrajamiento dentro del oficialismo.

"Sería profundizar una dicotomía", afirmaron desde la central obrera, dando por seguro que el mandatario, quien además es el titular del PJ, no asistirá a la movilización.

Es que ayer el jefe de Estado tenía previsto participar del acto encabezado por el kirchnerismo, según dijeron algunos integrantes del Gobierno. Sin embargo, luego de algunas voces críticas contra su figura, Alberto Fernández decidió marcha atrás.