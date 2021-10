VIDEO. El escapista que casi muere en una prueba del programa "Got Talent Extreme"

Un concursante de "America’s Got Talent", el famoso escapista Jonathan Goodwin, estuvo a punto de morir tras un accidente en una prueba de este famoso programa. Goodwin, que trabaja como doble de acción, fue suspendido a unos 20 metros en el aire con un chaleco de fuerza y dos vehículos situados a sus costados. Para la acrobacia, Goodwin debía liberarse de las ataduras y caer sobre un colchón de aire que había debajo.

Según recoge el sitio "TMZ", Goodwin no logró liberarse a tiempo antes de que los coches chocaran en el aire y posteriormente cayó al suelo. Informaron que también hubo una explosión, tal como se ve en las imágenes. El medio añade que fue trasladado por aire al hospital.

Goodwin está participando en una versión alternativa del programa llamado "America’s Got Talent: Extreme", que se centra en actos temerarios. La víctima, nacida en Gales, ya ha participado en la versión principal del programa y en "Britain’s Got Talent", aunque también ha aparecido en otros famosos envíos como "The Jonathan Ross Show", "Balls of Steel" y "Deathwish Live". Pero eso no es todo por el escapista también protagonizó su propio especial, "Dangerman: The Incredible Mr. Goodwin" en 2013.

Terry Crews presenta la serie, en la que también participan los jueces Simon Cowell, Nikki Bella y Travis Pastrana. El programa aún no ha comenzado a emitirse pero se espera que se estrene a mediados de temporada.

Este es el tremendo video: