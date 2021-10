Aníbal Fernández le respondió a la gobernadora de Río Negro: "No puede exigir nada"

El ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, salió al cruce de la gobernadora de Río Negro, Arabela Carreras, quien tras el incendio, al parecer intencional, registrado en el Club Andino Piltriquitrón de la localidad rionegrina de El Bolsón, exigió el envío de fuerzas federales para reforzar la seguridad ante los crecientes actos de violencia atribuidos a integrantes de la comunidad mapuche.

"No estoy pidiendo un favor, estoy exigiendo", había dicho la mandataria provincial en las últimas horas en referencia a la solicitud al Gobierno nacional de que envíe más fuerzas federales.

El que salió a responderle fue el titular de la cartera de Seguridad, quien dijo que la gobernadora "no puede exigir nada, no tiene ninguna atribución".

“El Estado Nacional junto a las provincias que conforman un estado federal, lo que puede hacer es colaborar. No puede exigir nada la gobernadora de Rio Negro, no tiene ninguna atribución, la ley de seguridad del interior es gráfica y clara”, señaló Fernández.

“No soy puchimbol de nadie, quieren pretender que lo sea. Yo estoy para trabajar, no vine para otras cosas. Si esos agravios o insultos de algunos medios que me someten lo satisfacen a ellos es su historia, no la mía”, agregó en declaraciones a la prensa.

“Me importa un carajo que me digan la morsa. El problema es que me digan la morsa y lo sea, lo demás me tiene sin cuidado”, sostuvo.