Desábato: "Quiero desarrollar lo que en Estudiantes no pude"

Diez meses después de su salida de Estudiantes, Leandro Desábato masticó el dolor y tragó el sabor amargo de lo fue su primera experiencia como entrenador. En una entrevista que brindó en la redacción de EL DIA, el Chavo cuenta que ya dio vuelta la página, y está listo y con ganas de tener revancha en el fútbol.

"De a poco va pasando, uno va analizando, el dolor obviamente estuvo, la angustia, es el club donde uno nació, se crio y dio todo. No se dio lo que esperábamos, se afrontaron cosas que no se dieron y tuvimos que dar un paso al acostado. Fue una buena experiencia más allá de los resultados", comenzó diciendo en la charla.

Y se explayó aún más de su salida del Pincha: "Siempre fui muy autocrítico, cuando era jugador y ahora como entrenador mucho más. No excusa, pero no fue normal lo que sucedió en el parate de siete meses de pandemia y los jugadores que se fueron que eran titulares como Sánchez, Mascherano, Rojo, Estévez, Schunke, Gastón Fernández, Retegui. Cuando un entrenador es joven, que tiene la fuerza y las ganas, pero ante la experiencia que le falta se tiene apoyar en los jugadores, y me tocó afrontar con muchos pibes".

Tras hacer el duelo de salir del club donde estuvo de manera ininterrumpida desde 2008 hasta 2020, cambió el chip. "Después de mucho de pensar, empecé a trabajar con un coaching, veo entrenamientos, hablo con técnicos, mánager, ayudantes de campo".

Puntualmente, sobre el coaching, el "Chavo" detalló que "si bien en mi carrera nunca tuve grandes problemas, tengo muchos contactos, pero me costó siempre relacionarme. Por ejemplo quería ir a ver un entrenamiento de Mauricio (Pellegrino) y por no molestar capaz ni lo llamaba. Me iba al campo o me quedaba en casa. Lo hablé con Lugüercio y me recomendó un coaching".

Sobre el futuro y las ganas de seguir probando como entrenador después del cachetazo de la primera experiencia dijo que "voy a seguir insistiendo, es lo que hice toda la vida. Fue un golpe, hay que levantarse y seguir en la próxima oportunidad".

Cuando se le preguntó si estaba dispuesto a agarrar un club del ascenso o hacer las valijas e irse a otro país, dijo que "si, pero no a cualquier precio" y aclaró que no desde lo económico sino "que haya condiciones para trabajar, y que pueda desarrollar lo que no pude hacer en Estudiantes".