Informe Tripero: Gorosito definirá este jueves el equipo para visitar a Boca

Este jueves Néstor Gorosito dispondrá una práctica de fútbol formal en Estancia Chica y ahí se verá si define alguna variante o no -con respecto al que jugó la última fecha-, de cara al choque con Boca el sábado desde las 20.15 en La Bombonera.

Justamente del último partido ante Central Córdoba, Lucas Licht se mantendría en el once, ya que Matías Melluso aún no está en condiciones de volver, por una dolencia a raíz del traumatismo que sufrió ante Independiente. El lateral no ha formado parte de los entrenamientos a la par del grupo.

Asimismo cabe marcar que mañana se llevará adelante la Asamblea General Anual Ordinaria en la Sede Social de calle 4.