Reclamos por teléfonos de línea que no funcionan

Vecinos de Los Hornos y el casco céntrico denunciaron que llevan varias semanas con sus líneas telefónicas fuera de servicio y no logran respuesta de la compañía a cargo del servicio pese a varios reclamos que ya realizaron.

“Tengo la línea 456-0501. Hace más de un mes no funciona. Un familiar hizo varios reclamos y le dijeron que es un problema que debe arreglar la empresa Movistar”, le contó Beatriz a este diario. Por su parte, Marcela, señaló que “la línea 452-1503 no funciona desde el 2 de marzo. Hice reclamos en forma personal en la oficina de Movistar de 47 entre 8 y 9. No la arreglan y sigo pagando una factura de 700 pesos por mes”.