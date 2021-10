“Gorilas" y "filonazis", la furia de un asesor de Kicillof contra la Sociedad de Pediatría

El médico sanitarista y asesor del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, Jorge Rachid, lanzó una polémica frase contra la Sociedad Argentina de Pediatría, en el marco de la vacuna Sinopharm para niños de entre 3 y 11 años que fue aprobada por la Anmat y por la que esa entidad puso reparos. “Hicieron lo mismo con la presencialidad en las escuelas, fueron los que promovieron la judicialización del DNU. Son una manga de gorilas”, manifestó Rachid, al tiempo que agregó: “Con esta gente no se debate, hay que mandarlos al carajo. Ya se inscribieron 400.000 chicos desde los 3 años en adelante. Antes eran antivacunas, que la Sputnik no servía, eran antibarbijos, que se vayan al carajo”.

En una entrevista con El Destape Radio, el médico aseguró que “los chinos dieron casi dos mil millones de vacunas, entre los cuales están los chicos de 3 a 11 años. La SAP no está actuando ni científicamente ni de otra manera que políticamente. ¿Por qué no fueron a ANMAT a buscar las garantías?”. En ese sentido agregó que “se enfermaron más de 10 mil chicos que tuvimos que internar”.

Por otro lado volvió a cuestionar a la oposición y agrupaciones que cuestionaron las políticas sanitarias. “Yo no hablo de adversarios: son enemigos. Ponen de rehén a 45 millones de argentinos para sacar ventaja. Esto no pasó en ningún lugar del mundo, siempre fueron grupos minoritarios, anarquistas, filonazis, no el principal partido de la oposición”, manifestó.

Días atrás el asesor del gobernador bonaerense dijo que están "cerca de terminar (de vacunar) a los mayores de 18 años con una dosis" y más de la mitad de los vacunados presentan las dos dosis. "Me parece que está tan bien el tema de la vacunación que ha desaparecido de los grandes medios de comunicación". Además señaló: "Nosotros no cambiamos vacunas por votos; nosotros ampliamos derechos y llamamos al pueblo a defender y tomar conciencia de esos derechos".