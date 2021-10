Habló Solá: "La forma en que recibí la noticia me pareció que no era la apropiada"

Tras su salida como canciller, por primera vez habló Felipe Solá y confesó que "la forma en que recibí la noticia, que fue un llamado de Cafiero, me pareció que no era la apropiada por una cantidad de razones y se lo hice saber al Presidente”. De esta forma, el ex funcionario se refirió a cómo se enteró que debía dejar el cargo cuando viajaba hacia México para representar a Argentina en la cumbre de la CELAC.

En diálogo con el canal internacional de noticias CNN, Solá aseguró que “yo pensé que la Cancillería funcionaba muy bien, no lo imaginé”, y agregó: “Uno habla con el presidente cuando lo llaman. No volví a hablar, no me llamó. Con Cafiero fue por WhatsApp. Yo estaba en un avión en El salvador. Le pedí que no anunciaran la noticia así no quedaba desapoderado en México, pero la necesidad de anunciar el gabinete era muy grande, y me contestó que los tiempos eran distintos y que lamentaba mucho que así fuera”.

Sobre el rol que tiene ahora Cafiero en la función que él cumplía dijo: “Lo que tenga de inexperiencia lo puede solucionar con su cercanía con el Presidente, eso es muy importante. En política exterior se toman decisiones que impactan a todos los argentinos y hay que ser coherentes con lo que piensa el Presidente. Ahí Cafiero tiene una ventaja, tiene otras desventajas de la inexperiencia en la política y en lo diplomático”.

En tanto, en cuanto a la relación que tiene nuestro país con el resto de la región manifestó que “es relativamente buena, no hay embajadores, pero hay encargado de negocios, eso algo quiere decir, varias veces Argentina fue invitada a mediar entre la oposición y el gobierno de (Nicolás) Maduro, y creo que el Presidente fue prudente, pero Noruega siguió y consiguió que estén sentados en México Gobierno y oposición”.

Además se refirió a Venezuela: “Políticamente ha ganado oxigeno en las conversaciones en México y la oposición empieza a darse cuanta que si no se presenta a elecciones será olvidada o reemplazada por otros. En Venezuela hay una democracia que no es completa, pero para demostrarlo tiene que haber elecciones libres y más democracia, que haya una oposición que se presente; es una democracia imperfecta, donde las cúpulas de los partidos de gobierno y la oposición están intervenidas”.