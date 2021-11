Alertan que el lago del Parque Saavedra se está secando: "Hay un gran ecosistema en peligro"

Vecinos que transitan a diario por el Parque Saavedra se comunicaron este viernes con eldia.com para expresar su preocupación por la situación “de abandono” en la que se encuentra este emblemático espacio verde de la Ciudad en lo que respecta a la limpieza y a su principal atractivo: la laguna. Según expusieron en diálogo con este diario, “las acumulaciones de basura y la fuerte bajante que ha sufrido este reservorio de agua generan un cuadro alarmante que pone en evidencia una actitud de desidia”.

Este espacio verde suele reunir a grupos familiares, de amigos, contingentes escolares que lo visitan como uno de los principales atractivos de la Ciudad. Sin embargo, desde hace un largo tiempo pareciera no estar pasando por su mejor momento. Según las denuncias que han hecho los vecinos, en los alrededores del lago, se puede observar falta de higiene y otras señales “de abandono”.

Pero “lo más preocupante”, manifiestan, es el estado en el que se encuentra la laguna. La posibilidad latente de que pueda desaparecer este espejo de agua no sólo preocupa desde el punto de vista patrimonial sino también por el ecosistema que allí se encuentra. “No sólo hay que pensar en que se va a perder lo más pintoresco de este espacio sino también van a morir muchas especies que han adoptado el Parque Saavedra como su hogar”, indicó Gustavo Araujo, asiduo visitante.

“Hay un gran ecosistema que está en peligro. El lago se está secando a pasos agigantados y no creemos que pase del verano. Es una lástima porque es un lugar hermoso. Nosotros estamos yendo a limpiar cada tanto y notamos con claridad que el lago está cada vez más vacío. La fuente ya no funciona y las mangueras de agua que lo alimentan dejaron de funcionar. Hay mucha vida en ese lago. Sería una lástima que se eche a perder todo. Los calores que vienen van a rajar la tierra. Y no creo que dure mucho. Del año pasado hasta el día de hoy habrá bajado un metro con claridad”, describió otro frentista.

Gustavo Araujo indicó que “a grandes rasgos este ecosistema está compuesto por peces, sapos, plantas de distintas especies, tres tipos de caracoles de agua que se encargan de la limpieza de los fondos, algas que oxigenan el agua, insectos y pájaros que colaboran con la polinización y con el transporte de huevas en sus patas de otros estanques como el Lago del Bosque”.

En este sentido precisó que da mucha lástima ver cómo esta laguna está muriendo de a poco y exigió en este sentido que el Municipio brinde una explicación de por qué está permitiendo que se seque. “Quizás están queriendo secarla para posteriormente rellenarla. No sabemos qué intenciones tienen. Los platenses nos merecemos una explicación”, expuso.

En tanto, los vecinos que se acercan diariamente al Parque de 12 y 66 concuerdan en que el municipio no sólo debe encarar un trabajo de su recuperación urgente limpiando la laguna y reparando las mangueras que la alimentan con el vital elemento si no que también se debe poner en marcha una campaña de preservación ya que acusan que muchos visitantes también son responsables de la degradación de este patrimonio público, abandonando en el lugar sus residuos.