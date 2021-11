Manes: "No va a haber ganadores ni vencedores, la Argentina es un fracaso colectivo"

El candidato a diputado por la Provincia de Buenos Aires, Facundo Manes fue uno de los últimos en emitir su voto durante esta jornada, y tras hacerlo, brindó declaraciones a la prensa. "Para debatir se deben dar tres condiciones: confianza desde el Gobierno, un para qué y con quién discutir. Eso no depende de la oposición", explicó.

"Yo creo que si la Argentina no encara la modernidad del Siglo 21 con más educación, más ciencia, más tecnología vinculada a la producción, la Argentina lamentablemente va a seguir administrando pobreza", expresó.

Asimismo sostuvo: "No va a haber ganadores ni vencedores, la Argentina es un fracaso colectivo. Todos tenemos que, con humildad, reflexionar. No es momento para festejar", y agregó: "La Argentina necesita un plan estratégico de país que no represente solo a un partido político, a una coalición o a una persona".

Cabe recordar que en el inicio de la jornada electoral en Argentina, los principales dirigentes de Juntos por el Cambio en la provincia de Buenos Aires realizaron su desayuno ante la prensa hoy en Tigre, poco después del desayuno de sus correligionarios en la Ciudad de Buenos Aires.