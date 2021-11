Preocupa la producción de botellas en el país y las bodegas le reclamaron al Gobierno

La demanda de producción de botellas por parte de las bodegas no ha encontrado en el último tiempo niveles de satisfacción por parte de los fabricantes. Pero el problema además se agravó en los últimos dos meses por el incendio de la fábrica de Veralia en Mendoza, que aportaba la mitad de ese insumo clave para la industria del vino y afines.

La situación por la crisis de la botellas repercutió para mal en el sector de las bodegas. Algunas consecuencias que reflejan este momento de faltante son la discontinuación de productos, cambios de formatos, modificación de colores de envases y hasta el rechazo de ventas previstas para las Fiestas.

Ante las dificultades las bodegas intentan preservar los envases disponibles para sus mejores productos y los cambios se efectúan sobre otros de gamas más bajas. Cabe remarcar que la otra mitad del mercado de las botellas tiene como principal actor a la cristalería nacional Cattarini, la cual sumó recientemente otro horno pero aún así es insuficiente para cubrir las necesidades de las bodegas. El problema afecta a las más grandes pero también a medianas y pequeñas.

Eduardo López, empresario del sector vitivinícola, graficó este asunto: "La capacidad de producción de botellas no va en línea con la demanda de la industria. La escasez comenzó hace un año y medio, pero el incendio de Verallia, hace dos meses, lo agravó y no pueden aumentar rápidamente la producción, eso lleva tiempo", dijo.

El titular de bodegas López precisó que "faltan de 20% a 30% de las botellas que necesita la industria".

La salida que manejan las bodegas es la de la importación de botellas. sin embargo, es un producto que escasea a nivel regional y en todo el mundo, sobre todo a partir de la pandemia.

Según El Cronista, en una reunión con el secretario de Industria, Ariel Schale, Bodegas Argentinas el planteó al representante del Gobierno que se eliminen en forma temporal los aranceles a la importación y la tasa de estadística, que le agrega un 13% al costo de ingresar botellas al país.

El presidente de la cámara del sector, Francisco Do Pico, sostuvo que "quedaron en analizarlo. Las bodegas de otros países también están padeciendo la misma restricción, excede a lo local. Siempre se operó al límite del abastecimiento de botellas, es una industria que requiere mucha inversión para ampliar capacidad. Estimamos que van a faltar entre 50 y 100 millones de botellas en los próximos 12 meses".

El que dio cifras elocuentes de la crisis fue el gerente de otra cámara del sector, la Unión Vitivinícola (UVA), Sergio Villanueva: "Están faltando entre 20 y 30 millones de botellas por mes", enfatizó.

"En todo el mundo faltan envases de vidrio. Hubo un acuerdo del Gobierno de Mendoza y del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) con Cattorini para proveer 2 millones de envases a bodegas chicas, a las que les cuesta más acceder a esos envases. Muchas empresas salieron a buscar botellas afuera y están importando, a un costo más alto que el local, pero faltan en el mundo y tampoco es fácil conseguirlas", consignó.

Villanueva explicó que "por eso algunas bodegas están tratando de utilizar, para algunos productos, envases alternativos, como la lata o el Bag in box, aunque aún los consumidores no son tan abiertos a cambiar de envase, especialmente en este último, que no conocen".

Además, planteó que "los valores aumentaron un 15% por encima de la inflación y eso incide en los precios al público, en un contexto donde el poder adquisitivo está muy golpeado, y se evidencia en la caída del consumo este año, no sólo contra 2020, cuando había crecido mucho por los nuevos hábitos en pandemia, sino frente a 2019, cuando el precio relativo del vino era bajo frente a otras bebidas".