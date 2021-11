Thelma Fardín, sobre Diego Maradona: “No podemos seguir endiosando a esa figura”

Thelma Fardín habló sobre la denuncia de Mavys Álvarez, la mujer cubana que contó su calvario al lado de Diego Maradona y de su entorno. En una entrevista con Juan Etchegoyen en “Mitre Live”, la actriz cuestionó la figura de Maradona y lo fulminó con duras declaraciones.

“Hay cosas que son delicadas para hablar por zoom y si Mavys quiere hablar con el Colectivo está a disposición. En la medida que sea útil porque a veces lo que más necesitas es calma, yo manifesté mi apoyo”, comenzó diciendo la artista sobre la llegada de la mujer cubana a la Argentina.

En ese sentido, criticó fuertemente a Maradona: “A mi me parece que lo más complejo cuando se habla de separar la obra del artista y qué se hace con eso. Lo más complejo es que se sigue generando dinero. Michael Jackson, Woody Allen, nos metemos en una encrucijada. Son ejemplos del horror esas personas”.

“Eso es lo más delicado. Yo mire su fútbol y soy futbolera desde muy chica, siempre me fascino. Y cuando me enteré de esta historia y otras, a un lado el gol más lindo del mundo. Por sobre todas las cosas, mi solidaridad con la víctima”, agregó.

“Es muy dificil y como sociedad no lo tenemos resuelto. No podemos seguir endiosando a esa figura. Es revictimizante para quiénes nos atrevemos a denunciar. Es como si mañana Darthés protagoniza una novela haciendo de padre. Cómo las pibas lo van a denunciar si está en ese lugar de poder”, dijo al respecto sobre Diego Maradona.

Y concluyó: “Lo mismo aplica para todos. Yo hago mi mea culpa también. En su momento pensé solo en su fútbol y cuando me encontré con estas historias se habla solo de lo importante que es lo humano”.

Cabe recordar que al momento de la muerte de Diego Maradona, la actriz realizó un particular posteo de despedida que luego borró de sus redes.

Fardin había compartido una imagen de Maradona realizando la famosa "Mano de Dios" junto a un texto que decía: “A Dios. Vengan ahora las criticas porque si soy feminista no puedo postear esto. Gente, el feminismo es liberación, no rendirle cuentas a ustedes. El futbol del Diego me maravillo la vida entera”, comenzó diciendo.

“¿Tienen todo resuelto en este cambio de paradigma? Este gol es la contradicción en si misma. Que agotador que la lupa nos la pongan a nosotras, ¿calladitas y sin opinar les gusta mas?”, agregó.

Y cerró: “Entre nosotras eso no compas, yo estoy en los lugares que creo tengo que estar día a día, no vengan con su militancia de redes sociales que esa es fácil e igual de conservadora que los paradigmas bajo los que nos criaron”.