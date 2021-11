La calentura del técnico de Brasil: "Uso otras palabras porque soy educado"

El entrenador brasileño Tite estaba muy caliente al término del partido que su equipo igualó sin goles con la Argentina y permitió la clasificación del conjunto argentino para el Mundial de Qatar varias fechas antes de finalizar las Eliminatorias.

El responsable del equipo de Brasil demostró todo su enojo con el árbitro del partido y con los encargados de la tecnología por no haber sancionado con tarjeta roja el codazo de Nicolás Otamendi sobre Raphinha.

"¿Fue determinante en el resultado? No lo sé. ¿Fue un gran partido de los dos equipos? Lo fue. Pero el árbitro del VAR no puede trabajar de esa manera. Es inconcebible, y esa no es la palabra que quiero usar, pero la uso porque soy educado", dijo el DT en la conferencia de prensa luego del empate sin goles ante Argentina en San Juan.