“Las violaba y las molía a palos cuando yo no estaba en la casa”

Para Belén (35), el 23 de junio de 2020 no será nunca más una fecha cualquiera. Ese día, la mayor de sus dos hijas (ahora con 12 años) rompió en llanto y comenzó a llamarla desde su habitación. Un mes atrás, el abuelo de las pequeñas había fallecido y la mujer creyó que “la cosa venía por ese lado”, según le contó a EL DIA.

“No lo puedo aguantar más”, fue lo primero que le dijo. “J.M. (la ex pareja de Belén) abusa de A.”, respondió entre lágrimas ante la consulta de su mamá.

A., la hija más chica de la denunciante, dormía. No escuchó la confesión de la mayor. “Es una fecha que no me la voy a olvidar jamás en mi vida. Pensé que me llamaba por algo del abuelo, fui hasta la pieza porque lloraba desconsoladamente y me contó de los abusos a su hermanita...”, explicó. Y añadió: “me cayó como un baldazo de agua fría, me sorprendió, porque viviendo juntos no percibí nada. Si hubiese sospechado algo, él estaría muerto y yo presa”.

A pesar de la sorpresa, “le creí desde un primer momento”. Lo que no sabía Belén es que esa revelación sería el comienzo de la verdadera pesadilla.

UN DIBUJO Y UNA HISTORIA

Con J.M. se conocieron en diciembre de 2014 y a los tres meses de relación empezaron a vivir juntos. En esa época, las nenas tenían 3 y 5 años. “El primer año y pico que convivimos, yo las revisaba siempre, no dormía bien de noche porque estaba preocupada. Hasta que, comentando el tema con mi entorno, me dijeron que no debía desconfiar así”, recordó. Belén tenía miedo “a que él se levantará a hacer esto mismo que empezó a hacer cuando yo me relajé”.

“Yo estudiaba computación y recursos humanos, también seguridad e higiene. A veces salía a hacer algún trámite y todo ese tiempo él lo usaba para abusar de ellas”, detalló con congoja.

La relación entre ambos duró casi cinco años. Los últimos dos fueron “un suplicio”, porque la joven buscaba la forma de romper el vínculo. “Cuando me separé fue porque la situación no daba más. Yo me quería ir a toda costa y no sabía por qué”, señaló. Hasta que, en noviembre de 2019, Belén se marchó con las nenas de la casa de Barrio Jardín. “Él se quedó con todo, tuvimos que dormir en colchones tirados en el piso”, afirmó.

Varios meses después, la declaración de su hija más grande cambiaría por completo su mundo. El acusado les había pedido seguir viéndolas después de la separación, y para que no dijeran nada, “las mantenía en silencio amenazándolas”, indicó. Además, agregó, “ahora me entero de que las molía a palos cuando yo no estaba”.

Cuando la nena de 12 años (que padece de asma) relató las vejaciones a las que era sometida su hermana, negó las que había sufrido ella.

Belén despertó a su otra hija y le preguntó “simplemente si le había metido la mano en la bombacha, y me dijo que sí”. Esa misma noche fue a la DDI a radicar la denuncia.

La más pequeña fue la primera en realizar la pericia médica, donde estuvo cerca de tres horas y descubrieron abusos de vieja data. “La médica me dijo que tenía que sumar a la más grande (que aseveró no haber sido abusada), porque la hermana decía otra cosa”. Finalmente, la mayor accedió y se constató que había sufrido acceso carnal.

Un mes después de la denuncia, “lo fui a buscar al trabajo de él para decirle todo. Ni sé lo que le dije ni cómo llegué, porque estaba sin dormir desde el primer día”. A fines de noviembre de 2020, “encontré en una caja que él me devolvió con papeles míos un dibujo (ver imagen) que ya está adjuntado en la causa que tramita la UFI Nº 17, a cargo de la fiscal María Eugenia di Lorenzo.

“El acompañante psicológico no estuvo, el allanamiento fue tardío porque él se había mudado. Siento que todo lo que haga no sirve de nada y este tipo vive a 15 cuadras de mi casa”, lamentó. Asimismo, refirió que “falta la pericia psicológica y luego la Cámara Gesell, que es lo que estoy pidiendo para que lo detengan de una buena vez”.

Por último, señaló que “la pesadilla no termina nunca, esta persona sigue libre y ahora vive en pareja con una nena de 11 años a la que puede pasarle lo mismo”.