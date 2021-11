Cancelan la principal marcha contra medidas anticovid de Países Bajos tras la violencia en Rotterdam

Una manifestación contra las restricciones adoptadas para frenar el coronavirus que estaba prevista para hoy en Ámsterdam fue cancelada después de que otra protesta terminara ayer en graves hechos de violencia en Rotterdam, anunció la organización.

"Anoche (viernes) se desató el infierno en Róterdam", dijo en Facebook la organización antisanitaria United We Stand Europe, en referencia al caos desatado en el centro de la ciudad portuaria.

Durante esa protesta decenas de personas fueron detenidas y siete resultaron heridas, en un hecho que el alcalde, Ahmed Aboutaleb, calificó como una "orgía de violencia".

Medios locales informaron que cientos de personas, que gritaban "libertad", lanzaron piedras a los policías y quemaron varias motos y un patrullero.

Mantener la marcha en Ámsterdam "no nos parecía justo", subrayó la organización United We Stand Europe tras anunciar la suspensión.

