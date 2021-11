Berni volvió a apuntar contra el Presidente y habló de la "derrota rotunda" del FdT

Sergio Berni, ministro de Seguridad bonaerense, volvió a despegarse del gobierno nacional y admitió que el Frente de Todos sufrió “una derrota rotunda” en las últimas elecciones legislativas. El funcionario dijo que “la derrota tiene que ver con muchas cuestiones de forma más que de fondo”.

En diálogo con radio La Red, para el programa del periodista Luis Novaresio, Berni aseguró: “No me corresponde a mí ponerle nombre y apellido al padre de la derrota, pero en 2009, cuando Néstor Kirchner perdió por una mínima diferencia y en muchísimas menos provincias, lo primero que hizo fue renunciar al Partido Justicialista como un gesto de que había entendido el mensaje de las urnas; si ahora no entendemos lo que han dicho las urnas, la elección no ha tenido sentido”. Los primeros análisis apuntan a que sus declaraciones tienen como destinatario al presidente Alberto Fernández, en un nuevo capítulo de expresas sus diferencias con el gobierno nacional.

También habló del "festejo de la derrota" del Frente de Todos. En ese sentido el ministro dijo que “cuando se gana, se gana... Y cuando se pierde, se pierde. ¿Correspondía o no haber festejado los números? Me parece irrelevante. Lo que me preocupa es si entendimos lo que nos dijo el pueblo y si somos capaces de revertir la dirección por la que el pueblo ha votado”.

Por otro lado, Berni sostuvo que “esta no es la primera vez que prometen que van a haber PASO, ya sucedió hace 4 años, así que déjeme que no les crea mucho a quienes dicen que vamos a tener primarias en 2023″, y fue más allá: “No tengo por qué creerle al Presidente; ¿por qué debería creerle? Esto se debería haber resuelto antes de las elecciones, no después”.

En ese sentido, la periodista platense y columnista del programa Rosario Ayerdi le dijo: “Pero Alberto Fernández tiene poco poder, quienes tienen la lapicera en la provincia de Buenos Aires son Máximo Kirchner y Axel Kicillof”, a lo que Berni respondió: “Si tuviera poco poder, no hubiera puesto la cabezas de lista de la provincia de Buenos Aires y de la Capital Federal; ¿se entendió, no?”.