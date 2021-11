Un problema crónico: falta de agua y cañerías rotas

En las últimas jornadas, la Ciudad fue un horno y comenzaron las quejas por la falta de agua en distintos barrios. Muchos vecinos denunciaron que, mientras hay calles y veredas que parecen un colador, en las viviendas se pasa penurias para que salga algo de las canillas. Dos de los puntos más problemáticos fueron 604 y 116 y la zona de 29 y 43.

Los vecinos de Villa Alba que viven en el radio comprendido por las calles 604 de 116 a 122, dijeron que hace 15 días están prácticamente sin agua.

“Nos comunicamos en diferentes momentos para pedir que reparen las cañerías de agua porque no tenemos presión, pero nos responden que los problemas son con la tensión eléctrica del pozo que nos abastece”, sostuvo Laura González, vecina de la zona afectada por la sequía.

La gente dijo que no logra que el servicio les garantice aunque más no sea lo más esencial: el consumo, la higiene y el uso del baño.

“El bidón más barato de agua cuesta 120 pesos, pero en casa somos 5 y con eso no hacemos nada, además tenemos que ir a bañarnos a la casa de mi hermana”, contó Sofía Suárez para graficar lo complicado que es afrontar el día a día con las canillas secas.

Otro vecino, que dijo tener problemas de salud, protestó porque con el calor que hubo en los últimos días, no consiguió que se llenara el tanque para darse una ducha. “Problemas de presión hubo siempre, pero nunca tan graves como ahora que hace dos semanas en las que casi no hay nada”, afirmó el hombre. Él espera que cada tarde su hijo le acerque varios bidones de agua para su consumo y para darle de beber a las mascotas.

Muchas calles están inundadas por las pérdidas de agua y en las casas no hay presión

También están muy molestos por la falta de agua los vecinos de 29, entre 43 y 44. Allí hay dos torres de departamentos, pero los más complicados son quienes viven en el edificio que está en el corazón de la manzana.

La presión es insuficiente y no alcanza para abastecer a los 44 departamentos más alejados de la línea vecinal. “Pedimos a Absa que haga otra entrada de agua porque con una sola no alcanza a satisfacer lo que requieren todas las familias. Sin embargo, nos respondieron que no la van a hacer porque hay unidades con deudas”, apuntó una de las vecinas.

Sin saber qué hacer ni a quién recurrir, un grupo de vecinos afectados se presentó en la Defensoría del Pueblo para contar su problema.

“Nos pidieron que presentemos la negativa de Absa por escrito, pero desde la empresa de servicios insisten con la deuda de algunos vecinos y no nos quieren dar nada”, afirmó un vecino.

Los que pasan más apremios con la provisión de agua son los vecinos que viven en los departamentos más altos.

“La gente del décimo piso hace un mes que está sin agua”, se informó.

Pérdidas

Mientras hay vecinos que se agobian por la falta de agua, en otras zonas se pierde sin el menor control. Ese es el caso de 59 N°322, entre 1 y 2.

“Se hicieron varios reclamos; estamos cansados de llamar desde hace un mes porque se está empezando a levantar la vereda”, apuntó Roberto, un vecino de esa zona.

También hay una pérdida de agua “gigante” en 24 y 59 y otra en la zona de 22 entre 49 y 50. En ambos casos se denunció que la presión domiciliaria bajó sensiblemente.