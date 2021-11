VIDEO. Marta Cohen sobre la nueva cepa de Sudáfrica: "Hay mucha preocupación"

La reconocida patóloga argentina, recibida en la UNLP y que trabaja en el Reino Unido, se refirió hoy a la nueva variante africana que tiene a gran parte del mundo en alerta. "Posiblemente se va a catalogar como variante de preocupación por la Organización Mundial de la Salud", anticipó la experta, al tiempo que sostuvo que "seguramente va a llevar la letra Nu".

En ese sentido contó que la cepa "ya ha crecido muchísimo en una provincia de Johanesburgo (Sudáfrica), al punto que es el 90% de la prevalencia en solo unas semanas". De esta forma destacó que "hay mucha preocupación porque ha crecido evolucionariamente duplicando el número de mutaciones de la variante Delta, que la haría mas contagiosa (a la variante)". Pero también precisó que "las vacunas serían menos eficientes", aunque aún no hay estudios que avalen esta afirmación.

"Se está reuniendo la OMS, se cancelaron los vuelos de Reino Unido a África y seis regiones del sur de África cancelaron sus vuelos. Además ya se encuentra a en Hong Kong e Israel", dijo Cohen.

Como reflexión, la médica que se formó en nuestra ciudad, sostuvo: "Es una respuesta más que indica que la pandemia no ha terminado y que los países que tiene vacunas la tienen que compartirlas con aquellos que no la tienen. Por que los países que no están vacunados darán origen a las nuevas mutaciones que nos afectarán a todos. Por último pidió a la población mundial que "sean responsables".

Vacuna de niños

Cabe destacar que ayer la experta puso en duda la pertinencia de la vacunación contra el Covid-19 a los menores de edad. “Estás gastando una vacuna que los niños no necesitan ahora”, dijo y sugirió que deberían ser usadas “en terceras dosis para adultos” (vea: https://www.eldia.com/nota/2021-11-25-17-31-0-marta-cohen-y-la-vacuna-a-menores-estas-gastando-una-vacuna-que-los-ninos-no-necesitan-ahora--informacion-general).

La especialista explicó así que, a su entender y debido a que la protección que brindan las dosis baja de manera significativa a los cinco meses, cuando los menores necesiten estar inmunizados en la época de frío del año que viene no lo estarán. “Yo dirigiría las terceras dosis a mayores y a personal de salud”, indicó sobre el stock de vacunas que se inoculan en menores en el país, en diálogo con Radio Urbana. “Estás gastando una vacuna que los niños no necesitan ahora”, aseguró y remarcó que “cuando necesiten la inmunidad quizá ya habrán pasado seis meses”, por lo que las defensas generadas ya habrán bajado.

Asimismo aseveró que basa su opinión en “el contexto”, ya que “en la Argentina hay una gran población adulta que no recibió tercera dosis” y que estaría expuesta si llega a haber “una tercera ola” de coronavirus. Entonces, recalcó: “Para las vacunas de virus inactivado, como Sinopharm, la tercera dosis tiene que ser a los cinco meses (...) La eficacia para prevenir muertes es de 90 por ciento, pero a los cinco meses cae al 47”.

Con respecto a los inoculados con la vacuna rusa, explicó que habrá combinación de plataformas: “Sputnik tiene dos componentes, pero no tercera dosis, así que esa seguro va a tener que ser mezcla”. Por otra parte, sobre el abanico de vacunas disponibles, dijo que la que “ha probado ser más eficiente es Pfizer” porque “se comprobó que la mejor inmunidad llega a la segunda semana de la segunda dosis”.