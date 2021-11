Escrache y papelón de Wanda Nara: la acusaron de plagiar una bikini

Wanda Nara ya explotó al máximo el escándalo de su truncada separación de Mauro Icardi por la infidelidad de su marido con la China Suárez. Pero sale de una y se mete en otra. Ahora la acusan de copiar un prenda de vestir de una conocida diseñadora.

La empresaria acaba de lanzar una línea de cosméticos pero también hizo el sorpresivo anuncio de que tendrá su propia marca de bikinis, a la que llamó Wanda Swim. Pero no bien se conció la noticia pasó un papelón porque en las redes sociales la escracharon y acusaron de plagiar un modelo.

La diseñadora Luciana Danduono compartió con sus más de 30 mil seguidores de Instagram su bronca. “Miren esto. Estoy en shock. Wanda nos copió la bikini ingrid pero así tal cual. Copia exacta”, escribió la dueña de la marca Mumbai Bikinis. Compartió imágenes que comprueban sus dichos y agregó: “Estoy en shock. Esto me lo espero de algún emprendedor pequeño, pero no de ella. Es exactamente el mismo modelo y es un diseño nuestro”.

Pero no quedó ahí y fue más allá con fuertes críticas hacia Wanda: “Es una mina que puede pagar un diseñador, alguien que se encargue de todo y no lo hace. No lo puedo creer. La impunidad tranca. No sos una emprendedora que recién arranca, te gustó algo y bueno...Es exactamente igual de espalda y de frente, la misma arandela, la misma tela y las tachas iguales”.

En ese marco, Danduono dejó en claro en sus historias de la red social que las bikinis fueron creadas en 2020, mucho antes de que se lanzara la marca de la mujer del futbolista del PSG. Más allá del enojo, más adelante bajó el tono: “Esta es la marca de mis sueños. No necesita este tipo de prensa así que nada, no me voy a meter en este lío. Fue una equivocación de mis proveedores”.