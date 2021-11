Tras el título, Gallardo puso en duda su continuidad como DT de River

Era la palabra más esperada. Después de la goleada y de los festejos, se aguardaban las definiciones de Marcelo Gallardo, particularmente en torno a su futuro. “Voy a replantearme seriamente seguir o no”, tiró el Muñeco ante la pregunta de los periodistas. “Este club exige y es muy desgastante” advirtió el DT que comenzará a analizar seguir o no más allá del ciclo que finaliza en diciembre.

Gallardo reconoció: “Estoy terminando mi contrato y es la primera vez que estoy en esa posición. Le he dado todo al club hasta hoy y acá tenés que estar con una energía a tope. Creo que merezco la posibilidad de replantearme porque se necesita estar con muchísima energía”

El Muñeco contó que hasta el momento no lo pensó, por respeto a lo que se jugaba el club, pero que con el campeonato consumado ahora sí analizará su futuro. “Sí voy a replantearme. No lo hice hasta ahora porque nos estábamos jugando mucho y no quería ir más allá. A partir de ahora voy a replantearme seriamente el seguir o no. Por todo lo que dije. River merece que uno esté a cargo de esta gestión con muchísima energía y ha sido muchísimo el desgaste en estos años”, añadió el DT millonario.

“La gente piensa que ya está, que podés relajarte y vivir con tranquilidad. Y yo no lo siento de esa manera. Vivo las cosas con muchísima intensidad y no me relajo. Le estaría haciendo un mal al club. Por eso tengo que replantearme eso. No sé cuándo lo voy a tomar, pero va a ser una decisión muy difícil de tomar, personalmente puede ser la decisión más difícil de mi vida”, remató Gallardo.