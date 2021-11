Elon Musk puso a votación en Twitter si debía vender el 10% de sus acciones en Tesla: ¿cuál fue el resultado?

Elon Musk preguntó a sus seguidores en Twitter si debía vender 10% de sus acciones en Tesla. ¿La respuesta? De los 3,5 millones de entre ellos que votaron entre sábado y domingo, 57,9% respondió "sí".

"Estaba preparado para aceptar cualquier resultado", indicó el empresario que usa regularmente la red social para realizar anuncios inesperados o comentarios sorprendentes. Aunque no precisó cuándo y cómo realizará la maniobra.

Much is made lately of unrealized gains being a means of tax avoidance, so I propose selling 10% of my Tesla stock.



Do you support this?