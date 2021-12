Luis Miguel: nuevas y polémicas revelaciones de la vida de su padre que habría realizado varias estafas en Argentina

Sin dudas, Luisito Rey, el padre de Luis Miguel, tomó aún mas importancia como personaje tras la aparición de la serie de Netflix donde se pudo ver el trato que el empresario tenía con su hijo.

Nada es un sueño. Y sabido es que abundan las versiones, idas y venidas respecto de la inquietante vida de Luis Miguel y su familia.

Ahora, la periodista mexicana Luisa Oceguera acaba de lanzar su libro La historia detrás de Luisito Rey, y en una charla adelantó que se trata de una persona todavía más oscura de lo que se puede ver en la ficción protagonizada por Diego Boneta.

En la mencionada investigación y tras varias entrevistas a distintas personas, le resultó muy difícil encontrar a alguien que pudiera hablar bien de él: “Sí te pueden decir que era muy simpático, muy atractivo en cuanto a carisma, además de ser talentoso musicalmente. Pero como padre fue lo que cuenta la serie y mucho más. Él mismo también tuvo una historia de explotación infantil, ya que a los seis años cantaba en bares.

Asimismo dejó una caliente y polémica confesión de manera contundente: “Fue él quien mató a la mamá de Luis Miguel, ¿para qué le damos más vueltas?”.

En ese sentido, explicó que él había pedido ayuda para matar a la madre del músico en varias ocasiones: “Lo hacía diciendo que ella lo estaba engañando, cuando en realidad tenía que ver con varias cuentas que había en Suiza, una mansión en Madrid, y mucho dinero. Ellos nunca se habían casado y Luisito necesitaba deshacerse de ella y así disponer de todos los bienes”.

Pero según la autora, el raid de Luis no fue solo en México donde la familia estaba instalada, sino que él y sus hermanos, a quienes definió como “una versión un poco más barata de Los Corleone” realizaron estafas en Argentina y Puerto Rico, y también en México”.

Sobre la propia muerte del padre de Luis Miguel no tardó en agregar: “Según lo que investigamos falleció consecuencia de una golpiza que le mandaron dar, las personas involucradas en su rastro. Tenemos el parte médico que lo avala porque llegó sumamente golpeado, eso es algo que no te explican en la serie, y que no te explican en ningún lado”.

Vale recordar que Luis Rey, padre de Luis Miguel, murió en 1992 en Barcelona, España víctima de una neumonía fulminante según se confirmó en aquel momento.