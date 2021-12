Alerta verano: ofensiva para sumar vacunados

La variante Ómicron del coronavirus ya está presente en nuestro país, y muchos especialistas consideran que en el próximo verano, entre febrero y marzo, podría haber un brote sanitario como vive el hemisferio norte actualmente con muchos casos, y de cara a ese eventual escenario es que se ha lanzado una ofensiva tendiente a que la mayor parte de la población esté vacunada, para que, si los casos proliferan, se trate de casos leves. En ese sentido apunta el pase sanitario, que comenzará a regir en la Provincia desde el 21 de diciembre, y en todo el país desde el 1 de enero, como así también las campañas de vacunación “casa por casa”, que ayer, por ejemplo, comenzó a desplegarse en nuestra ciudad.

Es así que bajo el lema “la vacuna es libertad”, ayer se vacunó contra el coronavirus en el marco de un Operativo Interministerial que se realizó en el Barrio Santa Ana de City Bell, y que continuará aplicándose en los próximos días para acercar la vacunación contra el coronavirus a quien aún no haya podido acceder a la inmunización, que en nuestra provincia es libre a partir de los 3 años.

“Estamos trabajando con el proceso de vacunación itinerante y casa por casa armando operativos en distintos barrios para llegar a lugares donde aún no hemos llegado con la vacuna”, explicó el director ejecutivo de la Región Sanitaria XI, a la que pertenece nuestra ciudad, Claudio Cardoso.

El funcionario destacó que “ante la propagación de esta nueva cepa (Ómicron) recomendamos a todas aquellas personas que no se vacunaron que se acerquen a los vacunatorios, y los que reciban la citación para darse la dosis de refuerzo que piensen que es una instancia de protección personal y que también estamos protegiendo a la comunidad”.

En el caso de la posta en City Bell, promotores de la Salud del Ministerio bonaerense visitaron a vecinos casa por casa para entrevistarlos sobre si contaban con el esquema de vacunas contra el coronavirus y, de ser necesario, aplicar la dosis que les falte.

En el mismo sentido apunta la implementación del pase sanitario, ya que se busca que la mayor cantidad de personas completen los esquemas de vacunación, lo que se exigirá acreditar en aquellas situaciones en las cuales haya mayores riesgos epidemiológicos como eventos masivos de más de mil personas, locales bailables o viajes grupales, entre otros escenarios.

Sobre esto, el ministro de Turismo y Deportes, Matías Lammens, señaló que “era necesario para continuar con las aperturas y evitar nuevas restricciones. También la secretaria de Acceso a la Salud, Sandra Tirado, afirmó que “en el contexto de la pandemia de coronavirus las decisiones individuales afectan a toda la sociedad. Estamos pidiendo que tengan el esquema de vacunación completo para algunas actividades voluntarias porque es una mayor seguridad para todos. Tiene que ver con cuidarnos entre todos y con que las decisiones no son solo individuales, sino que afectan a nuestra sociedad y por eso hay que apelar a la responsabilidad. El pase sanitario tiene un doble objetivo, por un lado disminuir el riesgo en estas actividades; y por el otro fomentar a que las personas completen el esquema de vacunación”.

Del mismo modo, la ministra de Salud, Carla Vizzotti, afirmó que la Argentina atraviesa “un momento clave para sostener los logros alcanzados durante la pandemia de coronavirus y acelerar la vacunación, y por eso junto a las 24 jurisdicciones lanzamos el pase sanitario, con el objetivo de que las actividades sean seguras, que puedan sostenerse y que quienes todavía no completaron su esquema se apliquen la segunda dosis”.

EL USO DEL BARBIJO

También el médico clínico e integrante del comité de asesores del Gobierno, Luis Cámera, insistió en continuar con los cuidados y llamó a “mantener el uso del barbijo, cierto distanciamiento y vacunación, porque podemos llegar a fin de año con 6.000 casos diarios de coronavirus”, a la vez que celebró la implementación del pase sanitario a nivel nacional para eventos masivos, aunque consideró que se “puede ampliar” a más actividades.

“En los últimos quince días se perdió el uso de barbijos en lugares donde la gente está concentrada, que justamente es donde hay que usarlo”, aseguró el médico, y advirtió sobre la progresión de contagios, “los que se podrían evitar si la gente usa el barbijo y se vacuna, porque hay un grupo grande que no se está yendo a vacunar, pero las vacunas están. Hay gente que todavía está con una sola dosis, y con la variante Delta y con Ómicron no sabemos todavía, pero da la sensación de que es igual, una dosis no alcanza; una de cada dos personas se puede infectar”.

Igualmente, el ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, afirmó que el pase sanitario que regirá en la provincia a partir del 21 de diciembre “busca estimular fuertemente la vacunación contra el coronavirus”, y advirtió que se espera un rebrote de casos para marzo.

Como se sabe, en territorio bonaerense quienes asistan a determinadas actividades culturales, deportivas, religiosas y recreativas en espacios cerrados deberán acreditar la vacunación con dos dosis desde los 13 años, al igual que para realizar trámites ante organismos públicos provinciales o ante entidades privadas. Para demostrar la vacunación con esquema completo se deberá exhibir las aplicaciones VacunatePBA, Mi Argentina o Cuidar, todas disponibles en el celular, o presentar el carnet de vacunación en cartón o tarjeta.