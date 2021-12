Consternación en la Ciudad por el suicidio de un hombre que no pudo conseguir trabajo: dejó un mensaje

Durante las últimas horas un tremendo hecho causó consternación en la Ciudad: un hombre decidió quitarse la vida debido a "problemas personales" por los que se encontraba atravesando, y a pesar de su último mensaje en donde se despidió de sus seres queridos, lamentablemente nada logró detener su accionar.

"Gracias por el aguante de tantos años y por ser compañía de tantos momentos. Les deseo lo mejor para todos y todas. Un abrazo enorme Hasta acá llegué. Se me terminaron las fuerzas", fue el duro comunicado en su cuenta de Twitter.

Se trata de Marcelo Rodríguez, un reconocido militante peronista que activamente participaba en la red social del pajarito, en donde cuenta con más de 60mil seguidores. Según se indicó, el hombre fue encontrado sin vida en su vivienda y los investigadores la principal hipótesis que manejan en la del suicidio.

Automáticamente que transcendió el lamentable hecho, amigos y conocidos de Rodríguez lamentaron su partida e hicieron alusión a que él estaba atravesando "problemas económicos" por no poder conseguir una fuente laboral. "Es muy triste la pérdida de @caballobosterok, no lo pudimos evitar, si se que muchos colaboraron con el depositando en la cuenta de su pareja. Él quería trabajar, no dádivas y sentirse fuera del sistema lo mato. Descansa en paz compañero!", fue uno de los mensajes.

En tanto otro allegado apuntó: "La profunda tristeza y el homenaje Marcelo Rodríguez, a quien no conocí personalmente, pero q fue un compañero coherente y leal con todas y todos. La depresión lacerante por no conseguir un trabajo lo llevó a quitarse la vida. Abramos más los ojos y los corazones".