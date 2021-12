Suspenden la licencia al conductor que agarró a piñas a un motociclista tras chocar en 3 y 44

Tras conocerse ayer el video de un nuevo caso de violencia urbana en La Plata, que fue publicado por EL DIA (vea: https://www.eldia.com/nota/2021-12-14-15-33-0-video-violencia-urbana-delivery-choco-a-un-auto-y-el-conductor-se-bajo-y-lo-agarro-a-pinas-policiales), a un agresivo conductor se le suspendió la Licencia. En las imágenes, registradas por las cámaras de seguridad de la municipalidad, se puede ver a un delivery que pasa el semáforo en rojo en el cruce de 3 y 44, quien choca contra un vehículo.

Luego del siniestro, el automovilista se baja y agarra a golpes de puño y patadas al motociclista que estaba en el piso. Por esta situación de violencia vial, donde se incumplen las normas básicas de tránsito, la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) -organismo del Ministerio de Transporte- le pidió a la Dirección Provincial de Política y Seguridad Vial de Buenos Aires que suspenda al automovilista, y como el motociclista no se encuentra registrado en el Sistema Nacional de Licencias de Conducir, se emitió una alerta a los Centros Emisores de Licencias del país para que en el caso de que se presente a tramitar la licencia, le sea denegada.

“Al automovilista por ser un barrabrava vial y al motociclista por circular sin licencia de conducir, no usar casco y cruzar el semáforo en rojo, los vamos a sancionar. Toda situación que genere un riesgo para sí mismo y para otras personas, es violencia vial, y desde la ANSV no las vamos a dejar pasar. Los conductores que con sus comportamientos temerarios alteren el tránsito no respetando las normas, y que insulten, golpeen o dañen a alguien, vamos a pedir que sean suspendidos y reevaluados por las jurisdicciones que emiten la licencia para que determinen si están en condiciones de asumir la responsabilidad que implica conducir. Queremos una tránsito pacífico y solidario, por eso no le vamos a dar más más lugar a las actitudes irresponsables y violentas”, manifestaron desde el organismo.

El pedido de inhabilitación de la Licencia Nacional de Conducir se realizó a partir de la disposición 384/2020 impulsada por la ANSV, que permite la suspensión provisoria de aquellos conductores que presenten algún tipo de alteración de su aptitud para conducir y que registren un grave peligro para la seguridad vial.

Aseguraron que el motociclista, además de pasar el semáforo en rojo, circulaba sin el casco puesto, aumentando las posibilidades de sufrir lesiones graves. En nuestro país, según datos del Observatorio Vial, durante el primer semestre del año, los motociclistas representaron el 48% de los fallecidos como consecuencia de siniestros viales. En este sentido, y para mejorar la seguridad vial de los usuarios de motos, la ANSV lleva adelante desde diciembre de 2020 el Programa Federal de Entrega de Cascos y Equipamiento Reflectivo, para concientizar y fomentar el uso del casco y de los elementos de protección. Los motociclistas que reciben el casco, también son capacitados sobre la conducción segura de este tipo de vehículos. En un año, la iniciativa ya recorrió 60 ciudades en 14 provincias y fueron entregados más de 15 mil cascos y chalecos.

Por otro lado, se informó que quienes sean testigos de picadas clandestinas y/o situaciones de violencia vial, desde la ANSV está a disposición un canal de denuncias, donde se puede denunciar grabando el hecho y compartiendo el material al 011-6207-0590. También pueden enviarlo a las redes sociales del organismo (@InfoSegVial) o por correo electrónico a: comunicacion@seguridadvial.gob.ar.