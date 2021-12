"Spider-Man: No Way Home": Tom Holland estuvo al borde de spoilear todo

“Spider-Man: No Way Home” llegó finalmente a los cines del mundo y sus fanáticos ya no aguantan las ganas de ver la superproducción tan esperada. Con mucha emoción y ansiedad por el estreno, quien estuvo al borde de spoilear la película fue su propio protagonista, Tom Holland.

El último intérprete de Spider-Man es reconocido por sus seguidores por hablar de más en muchas ocasiones y arruinarles la sorpresa. Lo mismo estuvo a punto de ocurrirle en esta oportunidad, cuando fue interrumpido por sus compañeros de filme, que le advirtieron que aún no podía abrir la boca.

El primer Hombre Araña, Tobey Maguire y Andrew Gardfield, el segundo intérprete, serán parte de este proyecto que tiene a los fanáticos de Marvel en las nubes. En el ciclo de Jimmy Kimmel, Holland estuvo acompañado por Zendaya, Benedict Cumberbatch (Doctor Strange) y Jacob Batalon.

Con ganas de saber qué le pareció al público y cuáles son las críticas de los expertos, todos los presentes coincidieron en que lo mejor del estreno es dejar de mantener el absoluto secreto. Allí fue cuando el protagonista de “Spider-Man: No Way Home” habló y casi arruina todo.

“Estoy cansado de mentir”, aseguró Tom Holland y las miradas de sus compañeros se clavaron en él. El actor de Doctor Strange intervino para advertir que todavía no podía decir nada porque quedaba una entrevista publicitaria más, antes del estreno. La producción de Marvel ya está disponible en todos los cines del país y en La Plata se podrá ver en todas las salas con muchas opciones horarias.