María Becerra escrachó a su novio por una supuesta infidelidad: "Gil, ¿cómo pudiste hacer esto?"

María Becerra se volvió tendencia en las redes sociales luego de publicar unos polémicos tweets el sábado por la mañana y eliminarlos rápidamente, razón por la cual enfrenta rumores de separación de su novio, Rusherking.

“Hijo de mil... me acabas de cag... el autoestima”, escribió la cantante. Y luego, sumó: “¿Cómo pudiste hacerle esto a la mina que estuvo cuando no eras nadie, wacho?”.

Los tweets de Becerra no terminaron ahí y se mostró más que decepcionada, a través de su cuenta oficial de Twitter: “Gil de mier..., pedazo de garca”.

Cabe recordar que la intérprete de Miénteme estuvo junto a Rusherking en el último concierto de Camilo el viernes por la noche y ahora dieron que hablar por una supuesta infidelidad.

Si bien los tweets fueron eliminados, la cantante fue más que evidente al decidir no tenerlo más entre sus contactos. El músico, por su parte, sí la sigue y los fanáticos no dejan de hablar del escándalo.