“Perpetua”, la palabra que todos esperaban escuchar por el femicidio de Emma

Era la palabra esperada. La que todos querían escuchar. “Perpetua”. Y la sentencia, de ese tenor, finalmente recayó sobre Ariel Osvaldo “Papu” Báez, el hombre que, para el Tribunal Oral en lo Criminal V de La Plata, fue autor de un ataque sexual y femicidio en perjuicio de la estudiante de Medicina Emma Córdoba, en 2017, en una vivienda de Punta Lara.

Lo mismo intentó hacer con Ana Laura González, a quien menoscabó en su dignidad, aunque, por razones ajenas a su voluntad, no logró quitarle la vida.

Fue ella, con gran valentía, la que resultó una pieza clave en el andamiaje del proceso judicial, que acaba de terminar con “un fallo ejemplificador”, según entienden los familiares de las víctimas.

Descarga emotiva en la puerta de tribunales tras la perpetua / D. Ripoll

Igualmente, por cuestiones legales y algunas interpretaciones doctrinarias, que pasaron a tener correlato e incidencia en la jurisprudencia argentina, en 35 años Báez estaría en condiciones de pedir una salida condicional.

Por eso no extrañó el planteo del abogado Marcelo Peña, representante de Horacio Córdoba, el papá de Emma, quien abogó por un “fuerte llamamiento a los legisladores” para que trabajen en materia de violencia a las mujeres y se analicen penas más altas, “reparatorias para la sociedad”, para los casos de femicidio y violencia extrema.

Es que, en un contrasentido, la máxima sanción del Código Penal “parece quedar corta” para un caso de estas características.

Con el voto de los jueces Carmen Palacios Arias, Ezequiel Medrano y Andrés Vitali, se dio por probado que Báez, que era vecino de las víctimas, fue el autor penalmente responsable de los delitos de “privación ilegal de la libertad agravada, abuso sexual gravemente ultrajante agravado por el empleo de arma, abuso sexual con acceso carnal agravado por el empleo de arma”, en perjuicio de Emma Córdoba y Ana Laura González; “tentativa de homicidio doblemente agravado con ensañamiento y mediando violencia de género”, en perjuicio de Ana Laura González, y el de “homicidio doblemente agravado con ensañamiento y mediando violencia de género”, en perjuicio de Emma Córdoba.

El aberrante episodio tuvo lugar el 8 de julio de 2017, en una vivienda de la calle 126 entre 5 y 7, en la zona costera de Ensenada, donde Emma estudiaba junto a Ana Laura.

Esa noche el tiempo no era el mejor, por lo que Ana Laura González salió a buscar a las mascotas para que no se mojaran con la lluvia. Y fue allí que resultó sorprendida por el agresor, quien la obligó a ingresar con él a la propiedad para someter, a ambas, a una pesadilla.

Hubo golpes, abuso, torturas y hasta un incendio, con ánimo de tapar las huellas de su demencial accionar.

Emma no logró superar el infierno. Ana Laura sí. Ella se salvó de milagro y pidió ayuda.

Enseguida señaló a Báez como el autor del salvaje ataque femicida, por lo que sus horas en libertad estaban contadas.

SENSACIONES

“Fue difícil y pesado declarar en el juicio, pero había que armarse de fuerzas para hacerlo y lograr lo que logramos hoy -por ayer-. Tuve mucho acompañamiento de mis seres queridos y la familia y amigos de Emma”, contó Ana Laura en las escalinatas de tribunales.

“Espero que Emma descanse en Paz. Fue todo muy duro. Sin el acompañamiento que tuvimos, no hubiésemos podido llegar hasta acá”

Ana Laura González

Amiga de Emma

Por su parte, Jerónimo Guerrera Iraola, abogado de la mujer que sobrevivió al ataque, dijo con emoción que “se hizo justicia para ambas, era lo que esperábamos, el fallo se ajusta a derecho y a los estándares internacionales de protección a los derechos humanos de las mujeres”.

“Es central el mensaje de la Justicia de que esto (la violencia a las mujeres y los femicidios) no se tolera socialmente y le cabe la pena máxima”, afirmó.

“Estamos en presencia de un femicidio y de un intento de femicidio junto a otros delitos que atentan contra la dignidad de las mujeres”, manifestó Guerrera Iraola.

“Más no hay, más no tenemos. Pero hay que darse cuenta que estos monstruos no pueden quedar impunes en la calle. A estos tipos no se los corrige”

Horacio Córdoba

Papá de Emma

Asimismo, sostuvo que trata de una “trama de violencia y desprecio hacia las mujeres”, por lo que consideró “indispensable que la condena sea ejemplar” e invitó a los jueces a comenzar a “construir un ‘Nunca Más’ de la violencia patriarcal, de la violencia de género”.

La fiscal Silvina Langone, quien había solicitado la pena de reclusión perpetua, tras considerar probado el ataque, luego de que se diera a conocer la sentencia manifestó la satisfacción por el fallo, al considerar que “realmente dio una sanción ejemplar para el delito que padecieron Emma Córdoba, víctima fatal, y Ana Laura González, víctima sobreviviente”.

“Ahora sí, Emma descansa en paz”, afirmó Langone.

A su vez, valoró “el trabajo de la Fiscal de Instrucción, Virginia Bravo, que fue quien comenzó con la causa para que llegue a juicio con todos los elementos que permiten cerrar en una resolución ejemplar como la de reclusión perpetua para Báez por el delito que cometió”.

Cabe destacar que la sentencia contra Báez fue considerada como “ejemplar y, con perspectiva de género”, por la ministra de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la provincia de Buenos Aires, Estela Díaz.