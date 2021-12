Ya funciona una nueva posta de hisopados en La Plata: a dónde está y en qué horario atiende

Frente al aumento exponencial de casos de coronavirus, y las largas filas que se forman en busca de testearse, en La Plata instalaron una nueva posta de hisopado. La misma ya comenzó a funcionar hoy, mientras que evalúan sumar una más en los próximos días.

En la sede del Same, ubicada en 28 entre 37 y 38, la Comuna dispuso levantar hoy un centro de hisopado, el cual funciona en el horario de 9 a 12 y de 15 a 18. Según explicaron fuentes de Salud del municipio, se trata de otra medida tendiente a descomprimir los hospitales, en los cuales se vienen formando largas filas en los últimos días. Una situación similar se vivió esta mañana en la posta móvil ubicada en la rambla de 32, entre 6 y 7.

A quienes concurran a este sitio de testeo, se los atenderá por orden de llegada. Es decir que no habrá turnos y se irá hisopando a medida que lleguen los vecinos. Según se informó, se realiza el test de antígenos, el cual arrojará el resultado en un lapso no mayor a los 15 minutos. “Es importante que la gente que presenta síntomas recurra directamente a las guardias de los hospitales y no a este nuevo espacio, ya que la idea es no juntar a los que presentan síntomas con aquellos que no”, recomendó Enrique Rifourcat, titular de la cartera sanitaria platense.

Por otro lado, este diario pudo saber que se está evaluando abrir otro centro de testeo. El mismo se montaría en el Parque Ecológico y la intención es que se realice el procedimiento sin que el paciente se baje del auto. De esta forma se agilizaría el hisopado. Al respecto, el funcionario sostuvo que “estamos evaluando la posibilidad de abrir un nuevo centro de testeo durante los próximos días, para lo cual estamos estudiando locaciones adecuadas en distintos barrios y espacios públicos del Partido”. En tanto, también se estudia la chance de abrir otro en la zona del Parque Pereyra.

Cabe destacar que quienes viven en la zona norte, para testearse, sólo cuentan con el Hospital San Roque de Gonnet como el sitio más cercano. Es por eso que muchos reclamaban una posta en este sector de la Ciudad.

Cabe destacar que el pasado jueves se montaron dos postas móviles: por la mañana en Plaza San Martín, y a la tarde-noche en Plaza Moreno. Y no descartaron que vuelvan a repetirse.

Esta nueva posta de La Loma, en la sede del SAME, se sumará a las ya existen, que a continuación se detallan:

- Hospital San Martín (1 y 70): todos los días, de 9 a 15

- Hospital Gutiérrez (Diag. 114 e/ 39 y 40): todos los días de 8 a 11:30hs

- Hospital Rossi (36 e/ 116 y 117): lunes a viernes de 9 a 16hs, y sábados y domingos de 9 a 14 hs.

- Hospital San Roque (508 y 19, Gonnet): todos los días de 9 a 13hs

- UPA 6 Los Hornos (66 y 153): lunes y jueves de 10 a 13

- Instituto Malvinas (diag. 80 y 116): lunes a viernes de 9 a 14 hs

- Postas de IOMA (sólo para afiliados, de 9 a 15hs):

* MOVILES

-Martes 28: estarán en 6 y 32

-Miércoles 29: estarán en 31 y 43

-Jueves 30: estarán en 51 y 31

-Viernes 31: estarán en 7 y 66

* FIJAS

Lunes a viernes Camino Centenario entre 504 y 505 y Polideportivo de 38 entre 6 y 7.