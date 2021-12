Se rompió un caño y un barrio platense estará sin agua: quejas en otras zonas en medio de la ola de calor

A los barrios que ya se quejan por la falta de agua y por baja presión, se le suma otra que estará con canillas secas por una avería en medio de la ola de calor. Para este martes el Servicio Meteorológico Nacional pronostica 34º de máxima, por lo que en la zona de sur de la Ciudad no la van a pasar nada bien.

Es que según informó Absa, se rompió un caño maestro de 604, entre 3 y 4, y en la zona de 7 a 122 y de 95 a 609 estarán gran parte de la jornada de hoy sin servicio, con todo lo que ello implica. Si bien la empresa promete solucionarlo en el transcurso del día, los vecinos deberán hacer malabares para atravesar las altas temperaturas que anticipa el SMN.

Desde la compañía informaron que hoy “se llevará adelante la reparación de una cañería en la calle 604, entre 3 y 4. Los trabajos se centrarán sobre una cañería de 350 milímetros, por lo que será necesario disminuir la presión de la red, en el sector comprendido de 7 a 122 y de 95 a 609". Y advirtieron que luego de la normalización del servicio puede haber turbiedad, por lo que sugieren dejar correr el líquido hasta que adquiera su aspecto habitual.

Cabe destacar que desde esta mañana siguen llegando reclamos por falta de agua en distintos sectores de la Ciudad, un clásico de esta época y que en los últimos tiempos la problemática se extiende durante gran parte del año. Por caso, en la zona de de 137 a 143 y de 66 a 70 aseguraron que intentaron comunicarse con la prestataria "y no atienden los teléfonos", al tiempo que denuncian que "hubo una vandalización y no funcionan las bombas".

Desde el mismo barrio de Los Hornos, frentistas dicen que están sin servicio desde el 29 de noviembre. "Hacemos reclamos todos los días y sin conseguir una respuesta positiva, no tenemos agua ni para cocinar. Tengo que comprar todos los días y para colmo de los colmos estamos en pleno rebrote de Covid. Ya no sabemos qué hacer", manifestó, indignada, una lectora de EL DIA.

Tal como informó hoy este diario, en las últimas horas se multiplicaron los reclamos y las denuncias por no contar con el servicio vital llegaron de barrio Aeropuerto, Tolosa, La Loma, Altos de San Lorenzo y Gonnet. Alicia Credicoo, de 604 y 119 dijo que “desde hace diez días que tenemos problemas con el servicio de agua. Ni una gota de agua para las fiestas nos generó distintas complicaciones. Una pesadilla”.

La preocupación y la situación de alerta se potencia aún más en tiempos donde los contagios de covid se dispararon, los testeos aumentaron considerablemente y las personas deben permanecer aisladas si las pruebas les da positivo o se considera un contacto estrecho. En 19 entre 34 y 35, del barrio La Loma, afirman que están hace seis días sin una gota de agua. En Altos de San Lorenzo informan sobre situaciones similares por el mismo inconveniente en la zona de 73 entre 23 y 24.

En 522 entre 4 y 5, Tolosa, los vecinos cuentan que al llamar a ABSA les informan que “están arreglando una válvula ubicada en 526 pero no es cierto y el servicio continúa en falta”, detalló uno de los usuarios afectados. En Gonnet, un vecino comentó que es contacto estrecho de coronavirus, por lo que no puede salir de su casa y no tiene agua desde el fin de semana. En esa misma cuadra hay una familia entera que se encuentra aislada desde Nochebuena y no pueden hacer algo tan simple como bañarse o utiliza los sanitarios.

En 2 bis entre 516 y 517, Ringuelet, la presión no permite llenar los tanques, al igual que en la zona de 484 entre 26 y 27. En 32 entre 25 y 26 describieron un fin de semana para el olvido. En una vivienda donde vive gente de 90 años, atravesaron el fin de semana sin una gota de agua, con el peligro que eso provoca ante las altas y sostenidas marcas térmicas.